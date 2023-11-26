СЕЛЛ-Сервис вышел в Узбекистан

В 3 квартале 2023 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» расширило географию присутствия — совершило первую поставку в Узбекистан. Компания заключила договор о сотрудничестве с крупным производителем конфет из Ташкента.

— В ближайших планах развивать продажи в Узбекистане, Казахстане и Киргизстане. Для этого в нашей компании появился новый сотрудник, который отвечает за экспансию в страны Средней Азии, — рассказал директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.

По его словам, к середине 2024 года компания планирует по Узбекистану получать в месяц 50 — 100 млн руб. выручки, по Казахстану и Киргизии 15 — 30 млн руб. в месяц.

К результатам 2023 года Новак отнес продвижение на российском рынке такого продукта, как тертое какао. Он появился в ассортименте компании только в 2023 году, а по итогам 3 квартала реализация составила более 160 тонн на 66 млн рублей.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» — прямой импортер пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока. Поставляемая компанией продукция применяется предприятиями пищевой промышленности и общественного питания. Директор и учредитель компании — Петр Новак. Среднегодовой прирост выручки — 60%. За 2022 год выручка компании составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 71 млн. По итогам 1 квартала 2023 года — 478,5 млн руб и 39,9 млн руб соответственно.

Ранее редакция сообщала о том, что кондитерские фабрики Сибири в два раза увеличили импорт какао-продуктов.