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Подрядчика для уборки улиц ищут в Первомайке

  • 26/11/2023, 15:05
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Подрядчика для уборки улиц ищут в Первомайке
В мэрии неоднократно обсуждался вопрос о передаче этих функций на аутсорсинг бизнесу.

МКУ «Первомайское» ищет подрядчика на оказание услуг по механизированной уборке дорог 3, 4, 5 категории: содержания улично-дорожной сети Первомайского района. Судя по контрактной документации, подрядчик должен содержать и очищать от снега, пыли дороги, тротуары, обочины, парковки, устранять гололед и вывозить снег.  Летом в списке работ подметание, мойка  и поливка дорог, тротуаров, вывоз смета. В географию работ подрядчика также входит частный сектор Первомайки. Общая площадь территории, которую предстоит убирать победителю, — 1020,87 тысяч кв м.

Стартовая цена контракта – 19,2 млн рублей. Сроки оказания услуг – с 1 января 2024 по 31 декабря 2024. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом устанавливается штраф от 1 до 5 тыс рублей.

Стоит отметить, что тема передачи услуг по уборке и содержанию дорог на аутсорсинг поднимается в Новосибирске уже несколько лет. Депутаты требуют, чтобы подрядчики соблюдали нормативы содержания дорог, ссылаясь на негативный опыт аутсорсинга в Пашино.

В Советском и Дзержинском районах уборку дорог и улиц в качестве эксперимента спустили с городского уровня на районные ДЭУ. Главы районов назвали этот опыт удачным.

Ранее редакция сообщала о том, что от мэрии Новосибирска потребовали обновления подхода к работе коммунального комплекса. 

Фото Infopro54, Евгения Серегина

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Уборка дорог от снега аутсорсинг


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