Семь новых пожарных автоцистерн МЧС освятили в Новосибирске

РПЦ освятила семь новых пожарных автоцистерн МЧС в Новосибирске. Обряд проходил у Вознесенского кафедрального собора, провел его владыка Никодим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Каждая машина прошла испытания, данные образцы техники уже есть на вооружении пожарных из Новосибирской области и успешно применяются в ликвидации пожаров, — говорится в сообщении.

Машины с улучшенными характеристиками совсем недавно поступили в пожарные части Новосибирска, Бердска, Краснообска и Искитима.

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