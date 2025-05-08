Новосибирские ветеринары рассказали, как помогали животные во время войны

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне в Управлении ветеринарии Новосибирской области рассказали о том, как животные помогали советским солдатам в героические 40-е.

Собаки всегда были на передовой. А одна из самых известных историй связана с овчаркой Джульбарсом. Пес обнаружил свыше 7 тысяч мин и фугасов, участвовал в разминировании Праги, Сталинграда и Ленинграда. За заслуги преданному псу присвоили звание рядового Красной Армии, а на Параде Победы 1945 года его несли на руках из-за полученных ранений.

Не отставали от собак и боевые коты Москвы. Сложно поверить, но именно милые котики спасли столицу от нашествия крыс в блокаду. Когда крысы начали массово размножаться и угрожать запасам продуктов, руководство города организовало доставку сотен кошек специально для борьбы с ними.

Лошади проявили себя в ходе Курской битвы, когда кавалерийскими частями командовал маршал Будённый. Именно эти животные помогли быстро перемещать войска и вести успешные контратаки.

Олени тоже внесли свой вклад в победу. Они перевозили лекарства, продовольствие и боепитание, преодолевая труднодоступные районы Карелии и Кольского полуострова. Один такой отряд мог спасти сотни жизней, оперативно доставляя подкрепление и медпомощь туда, куда добраться иначе было невозможно.

Голуби обеспечивали связь. Знаменитый связной голубь №48 с сообщением от советского генерала Гурьева доложил точное расположение немецких танков возле станции Волховстроя, что позволило уничтожить сразу три десятка единиц техники врага. Птиц отправляли на самолёты-разведчики, прикрепляя миниатюрные фотокамеры, чтобы сделать снимки территории противника сверху.

Дельфины были специально натренированы нести мины, закрепляемые на спине животного. Приближаясь к кораблю противника, дельфин цеплял мину специальным устройством, после чего уходил обратно, оставляя корабль на произвол судьбы.

Ослов активно использовали в горных районах Кавказа и Крыма. Благодаря своей выносливости и способности передвигаться по сложному рельефу, они успешно перевозили тяжелые грузы, боеприпасы и раненых солдат.

Вороны взяли на себя функцию разведчиков. Они вели наблюдение за передвижениями войск противника. Например, ворона, выпущенная с наблюдательного пункта, могла привлечь внимание фашистов, заставляя их раскрыть своё местоположение.

Сыграли свою роль в достижении победы даже лягушки. Именно они проверяли воду на пригодность питья. Если лягушка находилась в воде некоторое время и оставалась живой, вода считалась безопасной для употребления людьми.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск прибыл Эшелон Победы.