Нашли подрядчика для ремонта 7,5 км трассы в Новосибирской области

Определился подрядчик для ремонта трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар в Краснозерском районе Новосибирской области. Стоимость работ — 302,7 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Подрядчиком стала Управляющая компания «Элар». Ей теперь нужно привести в порядок на 7,35 километров дороги.

— Уложить асфальт, установить новые дорожные знаки и сигнальные столбики, нанести разметку и укрепить обочины, — говорится в сообщении.

Работы будут проведены в три этапа. Завершить планируется до октября 2024 года.

По данным Seldon.Basis, ООО УК «Элар» было создано в 2007 году. Директор: Оксана Мусинова. Основной вид деятельности — Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. В 2022 году чистая прибыль составила порядка 11,37 миллионов рублей, а выручка составила 184,05 миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что три дороги планируется отремонтировать в Новосибирске.