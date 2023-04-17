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«Семейный квартал» — комфортно там, где семья счастлива

  • 17/04/2023, 09:08
новостройки в Новосибирске
Место, где можно жить в гармонии и растить детей в здоровой обстановке экологичного района.

ГК «Первый строительный фонд» сдала в эксплуатацию третью блок-секцию дома 22 в ЖК «Семейный квартал», расположенного в самом начале Южно-Чемского микрорайона, на улице Бронной. Название квартала говорит само за себя: здесь созданы все условия для комфортного проживания в любви, заботе, безопасности и уюте.

Территория, где расположен новый микрорайон (а он будет состоять из нескольких многосекционных 18-этажных домов), быстро развивается. Местоположение новостройки позволяет ее жильцам пользоваться инфраструктурой как новых районов, так и Северо-Чемского жилмассива. В жилом квартале открыта современная школа, большой детский сад, в шаговой доступности находятся магазины, аптеки, торговый центр, открыты салоны красоты, фитнес-студия, медицинский центр.

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Продуманные планировки квартир и мест общего пользования

Квартирография «Семейного квартала» представлена разнообразным ассортиментом эргономичных «семейных» планировочных решений: от небольших студий до трехкомнатных. Они придутся по вкусу будущим жителям и позволят выбрать квартиру под свой вкус и образ жизни. В каждой есть прихожие с местом для шкафов и гардеробных, а также просторные лоджии, где можно обустроить уютную зону отдыха.

Кстати, во всех квартирах новостройки увеличены оконные проемы. А значит, помещение будет светлым вне зависимости от того, на какой стороне оно находится. А обилие света делает визуально просторнее даже компактную квартиру, здесь можно чувствовать себя более комфортно.

Изюминкой проекта является уникальный авторский дизайн фасадов и мест общего пользования. Огромное внимание в нем уделено деталям. Так, в каждом доме предусмотрены специальные помещения для хранения колясок и велосипедов, так что этот транспорт не будет загромождать пространство квартир или площадок подъезда.

Вестибюль жилого здания перестал быть просто связующим звеном между улицей, лестницами и лифтами. Теперь это полноценное и функциональное пространство. Холл стал визиткой проекта. Здесь можно отдохнуть, разместить с удобством гостей, встретиться с партнерами или обсудить общие вопросы с соседями. Для комфорта и удобства жителей в домах установлены скоростные и бесшумные лифты.

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Уютная территория с приватными уголками

Авторское благоустройство придомовой территории порадует стильными, оригинальными и эргономичными решениями с богатым и разнообразным озеленением, создающим атмосферу приватности, уюта и комфорта.

Закрытый двор в жилом комплексе практически полностью исключает шум в вечернее и ночное время, порчу общедомового имущества и гарантирует безопасность для жителей. Здесь не встретишь посторонних, можно без опаски отправить ребенка гулять во двор одного, а в темное время суток не оглядываться на пути к подъезду.

Дети обязательно оценят игровые площадки! На придомовой территории предусмотрены несколько зон для детей разных возрастов с качелями, горками и песочницами. Особое внимание уделено спорту и зонам спокойного отдыха для подростков и людей постарше. Здесь всем комфортно! Чистоту и высокий сервис обслуживания обеспечит собственная управляющая компания, прекрасно зарекомендовавшая себя за долгие годы работы.

Вокруг комплекса предусмотрены открытые общественные автостоянки, которые порадуют автовладельцев. На сегодня уже уложены 1600 «квадратов» асфальта. Застройщик позаботился и о благоустройстве территории рядом с комплексом: установлены новые остановочные павильоны, планируется ремонт дорог и расчистка озера напротив жилого комплекса.

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ЖК «Семейный квартал» — проект для счастливой городской жизни. Он обладает всеми необходимыми характеристиками комфортного жилья — от качества строительства и продуманных планировок до развитой социальной инфраструктуры. Здесь будет приятно делать все: жить, отдыхать, прогуливаться, заниматься спортом, играть с детьми и общаться.

ЖК Семейный квартал.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Семейный квартал новостройки в новосибирске недвижимость надежный застройщик


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