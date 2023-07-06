Семьи с детьми получат привилегию при покупке квартиры в новостройке

Накануне праздника, который традиционно отмечается 8 июля, застройщик делает приятную скидку на квартиры в строящемся ЖК «Астон. Геометрия».
Жилой комплекс находится в районе НГПУ на улице Выборной. Особое расположение, Инюшенский бор, создающий зеленую преграду от шума и пыли центральной части города, наполненность инфраструктуры детскими садами, школами, локациями для занятий спортом делают этот район комфортным для воспитания и развития детей.
ЖК «Астон. Геометрия»
состоит из четырех домов переменной этажности ― от 16 до 25 этажей. Стильные здания с лаконичным фасадом образуют просторный двор
и вместительную наземную парковку. Дома размещены по принципу отрытого квартала, так что двор пронизан солнечным светом. Это создает ощущение открытости, пространственной емкости, свободы.
Купить квартиру со скидкой сейчас можно в домах №5 и №3. Скидка составляет 50 тысяч рублей и действует на все варианты квартир. Она также суммируется с другими акциями застройщика. Например, если решение принимается быстро и сделка оформляется в короткие сроки, то размер скидки может достичь 120 тысяч рублей.
Оба дома возведены, идут внутренние работы по монтажу систем отопления и водоснабжения, выполняется внутренняя чистовая отделка, оштукатуривание стен и фасада зданий. Дома сдаются уже в этом году, поэтому выбор квартиры в ЖК «Астон. Геометрия» — это возможность уже в ближайшее время заехать в новое жилье и начать обустройство уютного пространства для себя и детей.
Дом №3 отличается от всех домов квартала: в нем всего 145 квартир. Молодым семьям стоит обратить внимание на двухкомнатные квартиры с теплой лоджией 54,41 кв. м или двушки площадью 61,03 кв. м с просторной кухней-гостиной и раздельными санузлами. Во всех квартирах есть возможность перепланировки, чтобы выделить дополнительное пространство для ребенка.
Двухкомнатная квартира 54,41 кв. м в доме №3 ― 5 880 000 рублей с учетом скидки
В доме №5 удобным вариантом для пар с детьми станут однокомнатные квартиры площадью 50,8 кв. м с окнами на две стороны, теплой лоджией и вместительной кухней-гостиной для уютных семейных посиделок. Двухкомнатная квартира площадью 67,82 кв. м с отдельной спальней, детской и столовой с кухонной зоной станет комфортным решением, если в семье более одного ребенка. На первом этаже дома есть квартиры большой площади с отдельным входом и личной террасой, а высота потолков 3,45 м позволяет воплотить любые яркие дизайнерские идеи, например обустроить детскую или спальню на втором этаже.
Функциональные планировки ― только одна из причин, по которой покупатели выбирают ЖК «Астон. Геометрия». Среди значимых факторов будущие жители жилого комплекса отмечают высокое качество и технологию строительства, богатую социальную инфраструктуру района, благоприятную экологию и близость к центру города.
На покупку квартир в жилом комплексе действует семейная ипотека от 4,8% с первоначальным взносом 15%, льготная ипотека с господдержкой от 6,8% и военная ипотека. Внести первоначальный взнос можно с помощью материнского капитала. Также можно применить специальное предложение от застройщика и использовать в качестве первоначального взноса автомобиль.
*Период проведения акции: с 8.07.2023 по 31.07.2023 г. Условия проведения акции уточнять по телефону (383) 312-04-42
Офис продаж:
Новосибирск, ул. Выборная, 135
тел. (383) 312-04-42