Семьи с детьми получат привилегию при покупке квартиры в новостройке

Накануне праздника, который традиционно отмечается 8 июля, застройщик делает приятную скидку на квартиры в строящемся ЖК «Астон. Геометрия».

Жилой комплекс находится в районе НГПУ на улице Выборной. Особое расположение, Инюшенский бор, создающий зеленую преграду от шума и пыли центральной части города, наполненность инфраструктуры детскими садами, школами, локациями для занятий спортом делают этот район комфортным для воспитания и развития детей.

Стильные здания с лаконичным фасадом образуют просторный двор и вместительную наземную парковку. Дома размещены по принципу отрытого квартала, так что двор пронизан солнечным светом. Это создает ощущение открытости, пространственной емкости, свободы. ЖК «Астон. Геометрия» состоит из четырех домов переменной этажности ― от 16 до 25 этажей.и вместительную наземную парковку. Дома размещены по принципу отрытого квартала, так что двор пронизан солнечным светом. Это создает ощущение открытости, пространственной емкости, свободы.

Купить квартиру со скидкой сейчас можно в домах №5 и №3. Скидка составляет 50 тысяч рублей и действует на все варианты квартир. Она также суммируется с другими акциями застройщика. Например, если решение принимается быстро и сделка оформляется в короткие сроки, то размер скидки может достичь 120 тысяч рублей.

Оба дома возведены, идут внутренние работы по монтажу систем отопления и водоснабжения, выполняется внутренняя чистовая отделка, оштукатуривание стен и фасада зданий. Дома сдаются уже в этом году, поэтому выбор квартиры в ЖК «Астон. Геометрия» — это возможность уже в ближайшее время заехать в новое жилье и начать обустройство уютного пространства для себя и детей.

Дом №3 отличается от всех домов квартала: в нем всего 145 квартир. Молодым семьям стоит обратить внимание на двухкомнатные квартиры с теплой лоджией 54,41 кв. м или двушки площадью 61,03 кв. м с просторной кухней-гостиной и раздельными санузлами. Во всех квартирах есть возможность перепланировки, чтобы выделить дополнительное пространство для ребенка.

В доме №5 удобным вариантом для пар с детьми станут однокомнатные квартиры площадью 50,8 кв. м с окнами на две стороны, теплой лоджией и вместительной кухней-гостиной для уютных семейных посиделок. Двухкомнатная квартира площадью 67,82 кв. м с отдельной спальней, детской и столовой с кухонной зоной станет комфортным решением, если в семье более одного ребенка. На первом этаже дома есть квартиры большой площади с отдельным входом и личной террасой, а высота потолков 3,45 м позволяет воплотить любые яркие дизайнерские идеи, например обустроить детскую или спальню на втором этаже.

Функциональные планировки ― только одна из причин, по которой покупатели выбирают ЖК «Астон. Геометрия». Среди значимых факторов будущие жители жилого комплекса отмечают высокое качество и технологию строительства, богатую социальную инфраструктуру района, благоприятную экологию и близость к центру города.

На покупку квартир в жилом комплексе действует семейная ипотека от 4,8% с первоначальным взносом 15%, льготная ипотека с господдержкой от 6,8% и военная ипотека. Внести первоначальный взнос можно с помощью материнского капитала. Также можно применить специальное предложение от застройщика и использовать в качестве первоначального взноса автомобиль.

*Период проведения акции: с 8.07.2023 по 31.07.2023 г. Условия проведения акции уточнять по телефону (383) 312-04-42

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