«Сочи Парк» потратит на новые аттракционы более 3,5 млрд рублей

АО «Сочи Парк» планирует инвестировать более 3,5 млрд рублей в приобретение шести новых аттракционов до 2026 года. Средства начали выделять еще в октябре 2022 года, поскольку такие объекты изготавливаются порядка 10-14 месяцев, сообщает издание «Краснодарские вести».

Отмечается, что объекты будут приобретены у американских, немецких, итальянских и голландских компаний — нерезидентов. Планируется открывать по два новых аттракциона в 2024, 2025 и 2026 годах.

Ранее редакция сообщала, что на «Звезде» открылось мобильное колесо обозрения.