Семья инвалидов судится с Жилфондом из-за продажи квартиры в Новосибирске

В Новосибирске суд начал рассматривать дело по иску семьи инвалидов к ООО «Жилфонд Бизнес». Мать с сыном просят признать сделку о продаже их квартиры недействительной и вернуть им их единственное жилье.

Согласно исковому заявлению, Татьяна З. и ее сын Денис в декабре 2021 года заключили с Жилфонд Бизнес договор купли-продажи квартиры. Впоследствии квартира была перепродана Алене Б.

Семья Татьяны же планировала продать жилье, чтобы купить другое. Однако деньги с продажи квартиры семья так и не получила, и в итоге лишилась единственного жилья и не приобрела взамен другое.

Татьяна и Денис являются инвалидами с детства. Из-за заболевания они не могут себя обслуживать в быту, получать медицинское лечение, осуществлять свои гражданские права и обязанности, а также не оценивают адекватно сложившуюся ситуацию и свои действия.

— Истцы ссылаются на то, что на момент заключения сделки страдали психическим заболеванием, что исключало возможность понимать значение своих действий или руководить ими. Совершенная сделка нарушает права и законные интересы истцов, а наличие доказательств психического состояния здоровья дают основания усомниться в их сделкоспособности, — говорится в сообщении суда.

Рассмотрение дела назначено на 9 сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура через суд добилась благоустроенной квартиры для инвалида из города Тогучина. Районная администрация несколько лет «динамила» парня и его семью, стоявших в очереди на жилье. Он и его пожилые родители вынуждены были ютиться в глиняном домике общей площадью 20 квадратных метров. В хижине, где нет воды, отопления, санузла, семья даже обедала по очереди, потому что больше двух человек за стол не помещалось.