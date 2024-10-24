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Семья из Швеции присягнула России и переехала в Новосибирск

  • 24/10/2024, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Семья из Швеции переехала в Новосибирск
Мать с дочкой вернулись в Россию по госпрограмме

Шведы получили российские паспорта и нашли работу в Новосибирске.

Как сообщает МВД по Новосибирской области, женщина и её дочь сначала жили в Риге, а затем переехали в Стокгольм. Несмотря на смену места жительства, мать не забывала о своих корнях и прививала дочери любовь к русской культуре и языку.

Однажды семья приняла решение вернуться на свою историческую родину. Выбор пал на Новосибирск, так как здесь находится один из лучших технических вузов страны. Они воспользовались государственной программой по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за границей. Семья принесла присягу, поклявшись соблюдать Конституцию и быть верными России.

Дочь женщины уже нашла работу на одном из местных производственных предприятий.

Ранее редакция сообщал о том, что в Новосибирске мужчина с поддельным паспортом пытался оформить кредит.

Источник фото: ГУ МВД по Новосибирской области

 

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : семья Переселение МВД


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