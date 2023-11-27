Сенатор Александр Карелин наградил детей-героев медалями в Новосибирске

Детей-героев наградили памятными медалями в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» в Новосибирске. Награды вручили сенаторы Российской Федерации от Новосибирской области Александр Карелин и Владимир Городецкий. Об этом сообщило правительство Новосибирской области.

― В числе ребят, представленных к награде, – ученики школы №11 Новосибирска Максим Кащеев и Данил Шибанов – ребята вместе с приятелями спасли 10-летнего мальчика из горящей квартиры 9-этажного дома Октябрьского района Новосибирска. В сложной и экстремальной ситуации Максим и Данил повели себя мужественно, ― говорится в сообщении.

Также отмечен наградами Артем Максимов. Он спас жизнь утопающему мужчине. Медаль была вручена Дарине Таппо из Татарского района. В январе этого года она спасла из пожара маму, брата и сестру.

На церемонии родителям героев были вручены благодарственные письма сенаторов и министерства образования Новосибирской области.

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