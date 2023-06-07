20 человек погибли на производстве в Новосибирской области

Новосибирскстат опубликовал данные за 2022 год. Всего за этот период на производстве произошло 379 несчастных случаев, в которых пострадали 270 мужчин и 109 женщин. В 2021 году такие травмы получили 412 человек, в 2020 — 366.

Смертельных исходов за 2022 год в Новосибирской области на производстве было зарегистрировано 20. Эта цифра год от года остается на одном уровне. В 2020 и 2021 годах году на рабочем месте погибли по 19 человек. Мужчин в этом списке традиционно больше.

На мероприятия по охране труда в 2022 году предприятиями Новосибирской области было израсходовано 5,5 миллиарда рублей. В пересчете на одного работника сумма охранных мероприятий составила 14691 рубль.

Ранее редакция писала, что одной из причин того, что количество несчастных случаев на производстве не снижается стало отсутствие модернизации и устаревшее оборудование.