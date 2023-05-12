В России перепишут учебник по обществознанию, потому что нынешний слишком «либеральный»

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на XI Петербургском международном юридическом форуме заявил о том, что в настоящее время идет подготовка нового учебника по обществознанию, который будет разработан уже в следующем году. — ——

— Действующий учебник был, мягко скажем, либеральным, псевдолиберальным. Сейчас мы делаем акцент на настоящие, непреходящие ценности общества, — цитирует слова министра агентство РИА Новости, сказанные им в ходе круглого стола «Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз».

Кравцов отметил, что учебники по математике, физике и географии тоже будут подвержены изменениям, их содержание будет во многом отражать подходы к этим предметам времен СССР.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования.