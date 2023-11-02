Бизнесмен, которого подозревали в воссоздании Сибирского черкизона, снова судится с мэрией

Арбитражный суд Новосибирской области опубликовал резолютивную часть решения дела об отказе в согласовании ярмарки по адресу ул. Гусинобродское шоссе, дом 35, возбужденного по заявлению ООО «Сиб-Яр» к мэрии города Новосибирска.

Согласно материалам дела, в апреле 2023 года ООО «Сиб-Яр» обратилось в департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска с заявлением о согласовании проведения универсальной ярмарки по адресу: город Новосибирск, улица Гусинобродское шоссе, дом 35 (По заявленному адресу находится торгово-офисный центр «Метелица» — Ред.) в период с 15.11.2023 по 14.11.2026 года. Заявленный ассортимент реализуемых на ярмарке товаров, перечень выполняемых работ и оказываемых услуг: товары народного потребления, сезонные фрукты, сезонные овощи, сельскохозяйственная продукция.

Департамент направил в адрес компании уведомление (письмо) исх. № 19/03.1-03/01367 на № 19/03.1-03/00423 от 11.04.2023 «Об отказе в согласовании ярмарки». В качестве аргументов, мэрия указала несоответствие места проведения ярмарки требованиям, установленным Порядка № 303-п: земельный участок, испрашиваемый заявителем для организации ярмарки, частично находится в границах охранной зоны объектов тепловых сетей, кроме того, на данном земельном участке расположен тротуар, предназначенный для прохода пешеходов, а также тот факт, что место проведения универсальной ярмарки не входит в перечень мест проведения ярмарок, утверждённый постановлением мэрии города Новосибирска.

Напомним, это не первое разбирательство, связанное с отказом в организации ярмарки на территории города. В январе 2023 года индивидуальный предприниматель Данила Устюгов (является учредителем ООО «Сиб-Яр») обратился в мэрию Новосибирска за разрешением на организацию ярмарки на Гусинобродском шоссе, около торгового центра «Дружба». Период работы ярмарки определили с 27 февраля по 31 декабря 2023 года. Против ярмарки выступили предприниматели, работавшие в ТЦ «Дружба», а также депутаты. На пресс-конференции в апреле мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не допустит возрождения «Сибирского черкизона». Ранее в мэрии сообщали, что от ИП Устюгова в муниципалитет поступили более 22 обращений на размещение ярмарок. 3/4 от предпринимателя, как физлица, и остальные — от юрлица, где он является руководителем. Нигде, за исключением участка на ТЦ «Дружба», предприниматель не получил разрешение на ярмарку — ему отказали. В июне 2023 года был расторгнут и договор аренды участка около ТЦ «Дружба».

После отказа, предприниматель обратился в арбитражный суд. Суд отказал Данилу Устюгову в удовлетворении всех заявленных требований. На данный момент, компания выступает в качестве истца первой инстанции по 6 арбитражным судам.

— Мы с Минпромторгом Новосибирской области ведем переговоры о необходимости доработки существующих правил. Сегодня они одинаковые что для Кыштовки, что для Кочек, что для города Новосибирска с его более чем полуторамиллионным населением. Здесь должен быть совершенно иной подход. Нам, в отличие от села, необходимы не поощрительные, а ограничительные меры. Так как в большом городе с постоянным людским трафиком и уровнем дохода горожан некоторые предприниматели готовы встать ярмаркой в любом месте, препятствуя проходу к остановкам общественного транспорта, объектам культуры, медицинским учреждениям, — отмечал Виталий Витухин.

Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин в интервью редакции Infopri54 рассказывал, что иногда предприниматели пытаются обойти процедуру торгов и под видом ярмарок установить на территории города нестационарные торговые объекты (киоски, павильоны, контейнеры).

По данным Seldon Basis, OOО «Сиб-Яр» зарегистрировано 14 марта 2023 года в городе Новосибирске. Основной вид деятельности — торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Единственным учредителем и директором компании является Данила Устюгов.

Ранее редакция рассказывала, что стало известно, когда снова пройдет белорусская ярмарка в Новосибирске.