«Гормост» подал иск к СГК почти на 50 млн рублей в Новосибирске

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление от муниципального казенного учреждения «Гормост». В этом заявлении учреждение выразило претензии к акционерному обществу «СГК-Новосибирск» по тепловым сетям, расположенным на городских путепроводах. Иск был зарегистрирован 14 марта, однако на данный момент нет информации о том, принял ли арбитраж его к рассмотрению. Сумма финансовых требований составляет 47 744 473 рубля.

В СГК объяснили, что МКУ «Гормост» приняло решение обязать АО «СГК-Новосибирск» демонтировать тепловые сети, которые проходят через путепроводы, включая Октябрьский мост. Кроме того, «Гормост» требует от «СГК-Новосибирск» оплачивать аренду этих путепроводов, поскольку теплосеть расположена под их полотном.

— Считаем, что оснований для демонтажа тепловых сетей и взыскания арендных платежей нет, поскольку прохождение теплосетей было предусмотрено проектами путепроводов, — отмечается в сообщении компании.

Напомним, в июле 2024 года депутат регионального парламента Владимир Анисимов предложил разорвать тепловой контур левого и правого берега Новосибирска.

— Первый ленинский вывод от ТЭЦ-2 идет транзитом под Октябрьским мостом. Это две трубы 900 диаметра, плюс теплоноситель. Это огромная нагрузка на опоры и пролетное строение моста. Тем более, что состояние трубопроводов там не удовлетворительное. Запускать в таком состоянии теплотрассу нельзя, так как там везде течет, а сейчас мы ремонтируем Октябрьский мост, — говорил Анисимов.

По мнению депутата, настало время разорвать общую систему теплоснабжения Новосибирска и разделить ее на левобережную и правобережную. Он напоминал, что эта тема уже неоднократно обсуждалась и ее решение откладывалось к срокам капитального ремонта моста.

Ранее редакция сообщала о том, что тариф на тепло МУП «Энергия» в Новосибирске предлагают поднять на 12,6%. Власти уговаривают депутатов пойти на этот шаг, чтобы удержать муниципальное предприятие и городские котельные от банкротства.