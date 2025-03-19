Рекламодателям

«Гормост» подал иск к СГК почти на 50 млн рублей в Новосибирске

  • 19/03/2025, 15:30
Автор: Артем Рязанов
«Гормост» подал иск к СГК почти на 50 млн рублей в Новосибирске
Муниципальное предприятие также требует от энергетиков оплачивать аренду путепроводов под которыми проходят теплосети

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление от муниципального казенного учреждения «Гормост». В этом заявлении учреждение выразило претензии к акционерному обществу «СГК-Новосибирск» по тепловым сетям, расположенным на городских путепроводах. Иск был зарегистрирован 14 марта, однако на данный момент нет информации о том, принял ли арбитраж его к рассмотрению. Сумма финансовых требований составляет 47 744 473 рубля.

В СГК объяснили, что МКУ «Гормост» приняло решение обязать АО «СГК-Новосибирск» демонтировать тепловые сети, которые проходят через путепроводы, включая Октябрьский мост. Кроме того, «Гормост» требует от «СГК-Новосибирск» оплачивать аренду этих путепроводов, поскольку теплосеть расположена под их полотном.

— Считаем, что оснований для демонтажа тепловых сетей и взыскания арендных платежей нет, поскольку прохождение теплосетей было предусмотрено проектами путепроводов, — отмечается в сообщении компании.

Напомним, в июле 2024 года депутат регионального парламента Владимир Анисимов предложил разорвать тепловой контур левого и правого берега Новосибирска.

— Первый ленинский вывод от ТЭЦ-2 идет транзитом под Октябрьским мостом. Это две трубы 900 диаметра, плюс теплоноситель. Это огромная нагрузка на опоры и пролетное строение моста. Тем более, что состояние трубопроводов там не удовлетворительное. Запускать в таком состоянии теплотрассу нельзя, так как там везде течет, а сейчас мы ремонтируем Октябрьский мост, — говорил Анисимов.

По мнению депутата, настало время разорвать общую систему теплоснабжения Новосибирска и разделить ее на левобережную и правобережную. Он напоминал, что эта тема уже неоднократно обсуждалась и ее решение откладывалось к срокам капитального ремонта моста.

Ранее редакция сообщала о том, что тариф на тепло МУП «Энергия» в Новосибирске предлагают поднять на 12,6%. Власти уговаривают депутатов пойти на этот шаг, чтобы удержать муниципальное предприятие и городские котельные от банкротства.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

8

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : СГК иск Гормост


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Един, член президентского совета НП ИПБ России, член общественного совета при Минфине Новосибирской области, член общественного совета при УФНС по Новосибирской области, руководитель ЧОУ ДПО «Учебный центр технико-экономических знаний»

Константин Един: Малый бизнес скоро исчезнет из-за роста налоговой нагрузки

Предпринимателям снова приходится дробиться, чтобы выживать
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Гормост» подал иск к СГК почти на 50 млн рублей в Новосибирске
19/03/25 15:30
Бизнес Власть
В День воссоединения Крыма с Россией над Новосибирском взлетели 11 голубей
19/03/25 14:45
Власть
Суд арестовал технику дорожников по иску прокуратуры Новосибирска
19/03/25 14:30
Бизнес Право&Порядок
Новосибирский девелопер выходит в Иркутскую область
19/03/25 14:00
Бизнес Недвижимость
Более шести миллиардов рублей потратили новосибирцы на ювелирные изделия за год
19/03/25 13:30
Бизнес Общество
В Новосибирской области более 1700 памятников остались без охранных зон
19/03/25 13:00
Власть История Культура Общество
В Новосибирске участились случаи выявления РС-вируса у детей до года
19/03/25 12:30
Общество
Почему растет спрос на квартиры в Заельцовском районе Новосибирска
19/03/25 12:17
Недвижимость
Падение доллара до 80 рублей предрекли новосибирские эксперты
19/03/25 12:00
Общество Финансы
«Искитимцемент» подводит итоги 2024 года
19/03/25 11:38
Промышленность
В новосибирской филармонии улучшили мобильный интернет
19/03/25 11:30
Технологии
Приборы контроля установят на дымовые трубы ТЭЦ-4 в Новосибирске
19/03/25 11:22
Энергетика&ЖКХ
В Новосибирске цена «квадрата» в доме в два раза дешевле, чем в новостройке
19/03/25 11:00
Недвижимость
Самолет S7 прервал рейс Новосибирск-Братск
19/03/25 10:30
Общество Право&Порядок
Копия Годеновского Креста появилась в Новосибирске
19/03/25 10:00
Общество
В работе сервисов «ВКонтакте» произошел сбой
19/03/25 9:30
Общество
Игорь Кузнецов рассказал о рисках взаимодействия с китайскими инвесторами
19/03/25 9:00
Бизнес ВЭД Инвестиции Право&Порядок
Стали известны даты репетиций парада Победы в Новосибирске
18/03/25 19:09
Город История
Coca-Cola, произведенная в Новосибирске, может появиться на российских прилавках
18/03/25 18:30
Бизнес
В 2024 году выручка несырьевых компаний Новосибирской области выросла на 17,6%
18/03/25 18:02
Бизнес Экономика
Популярное
В Новосибирске вновь изменили схему движения по «кольцу ада»
19/03/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как отправить стикер и не сесть в тюрьму
17/03/25 18:30
«Зимовала в камышах»: женщина-дворник выживает на улице после того, как её выгнали из подвала
17/03/25 12:30
Новосибирский эксперт рассказал, как уменьшить плату за ЖКХ
14/03/25 16:30
На Госуслугах появилась новая функция для иностранных граждан
14/03/25 11:00
Новосибирец похитил ювелирку на семь миллионов, используя одеяло и удочку
12/03/25 14:30
Новости компаний
Энергетики провели «Неделю клиента» для предпринимателей  
19/03/25 13:24
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в детских учреждениях Новосибирска
18/03/25 9:00
Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов на авто с пробегом
13/03/25 11:38
Новосибирские энергетики отремонтируют почти 400 трансформаторных подстанций
12/03/25 16:11
Новосибирские энергетики выявляют незаконные подвесы оптики на электросетях
6/03/25 10:55
Банк Уралсиб стал партнером чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
6/03/25 9:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска