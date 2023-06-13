Сергей Сальников: «Грант — это классная возможность дисциплинировать себя» (видео)

Социальный предприниматель Сергей Сальников неоднократно подавал заявки на получение грантов для реализации социально-значимых проектов. В частности, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив он организовал литературный конкурс «Думающее поколение». Сумма гранта составила 230 000 руб.

На базе «Лицея Технополис» при поддержке специального конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее» он провел несколько мероприятий Папклуба. На эти цели привлекались три гранта на суммы от 37 тыс до 50 тыс рублей.

— Я расскажу о том, как можно использовать гранты в маркетинговых целях. Привлекая грант на спецконкурсе общественных стартапов, я использовал деньги на покупку материалов для проведения мастер-классов Папклуба. Эта работа помогла мне в депутатской деятельности, а именно в предвыборной кампании, — говорит предприниматель.

При этом в практике Сергея Сальникова есть и негативный опыт, а именно 4 проигранных конкурса на гранты. Эксперт также рассказал о рисках обращения за грантами.

— Если ты рассчитываешь проект и допускаешь ошибки, то приходится платить из своего кармана. Это сложновато. Кроме того, грант мотивирует довести проект до конца, если бы я некоторые проекты начинал сам, то скорее всего бросил бы их, — говорит Сальников. — Из плюсов — хороший социальный эффект.

Своим опытом Сергей делится в проекте «ОПОРЫ РОССИИ»: «Гранты для бизнеса».

Сергей Сальников — сооснователь международного образовательного проекта Garagetesla.com, внештатный тренер Центра «Мой бизнес» по социальному предпринимательству, депутат Совета депутатов наукограда Кольцово.

Подробнее о том, как можно получить грант на развитие своего проекта можно узнать в чате взаимной помощи «Гранты для бизнеса».