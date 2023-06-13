Рекламодателям

Сергей Сальников: «Грант — это классная возможность дисциплинировать себя» (видео)

  • 13/06/2023, 13:43
гранты для бизенса
Грант мотивирует инициатора довести проект до конца.

Социальный предприниматель Сергей Сальников неоднократно подавал заявки на получение грантов для реализации социально-значимых проектов. В частности, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив он организовал литературный конкурс «Думающее поколение». Сумма гранта составила 230 000 руб.

На базе «Лицея Технополис» при поддержке специального конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее» он провел несколько мероприятий Папклуба. На эти цели привлекались три гранта на суммы от 37 тыс до 50 тыс рублей.

— Я расскажу о том, как можно использовать гранты в маркетинговых целях. Привлекая грант на спецконкурсе общественных стартапов, я использовал деньги на покупку материалов для проведения мастер-классов Папклуба. Эта работа помогла мне в депутатской деятельности, а именно в предвыборной кампании, — говорит предприниматель.

При этом в практике Сергея Сальникова есть и негативный опыт, а именно 4 проигранных конкурса на гранты. Эксперт также рассказал о рисках обращения за грантами.

— Если ты рассчитываешь проект и допускаешь ошибки, то приходится платить из своего кармана. Это сложновато. Кроме того, грант мотивирует довести проект до конца, если бы я некоторые проекты начинал сам, то скорее всего бросил бы их, — говорит Сальников. — Из плюсов — хороший социальный эффект.

Своим опытом Сергей делится в проекте «ОПОРЫ РОССИИ»: «Гранты для бизнеса».

Сергей Сальников — сооснователь международного образовательного проекта  Garagetesla.com, внештатный тренер Центра «Мой бизнес» по социальному предпринимательству, депутат Совета депутатов  наукограда Кольцово.

Подробнее о том, как можно получить грант на развитие своего проекта можно узнать в чате взаимной помощи «Гранты для бизнеса».

Фото и видео предоставлены НО «Опора России»

295

Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : поддержка бизнеса Опора России гранты для бизенса


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Новосибирцы, участвующие в СВО, получат новую денежную выплату
13/06/23 13:15
Бердчанка шьет носилки и маскировочные сети для участников СВО
13/06/23 12:44
13 июня начнется сбор гуманитарной помощи для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
12/06/23 10:28
экс-депутат признан виновным

Экс-депутата Заксобрания Александра Морозова признали виновным в мошенничестве

Ему назначили наказание 4 года условно с испытательным сроком 4 года.
Читать статью >>
выход Академгородка из Новосибирска

Разговор о выходе Академгородка из Новосибирска переходит на новый уровень

Научный район города хочет стать муниципальным образованием.
Читать статью >>
В Новосибирской области возник дефицит воды

В Новосибирской области возник дефицит воды

В профильное министерство поступило 90 обращений от сельских жителей их разных районов.
Читать статью >>
помощь участникам СВО

Бердчанка шьет носилки и маскировочные сети для участников СВО

На первом этаже дома она плетет маскировочные сети, на втором — шьёт для участников СВО тактические носилки.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств

Евгения Бондаренко: Робот-юрист — это уже не фантастика, а реальность в соседнем Китае

Уже есть случаи, когда чат-бот привел к возбуждению дела о привлечении адвоката к ответственности за предоставление недостоверных сведений.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Экс-депутата Заксобрания Александра Морозова признали виновным в мошенничестве

13/06/2023, 15:13

Ученые создали БАД, способный снять симптомы опьянения

13/06/2023, 15:07

Тридцать лесных пожаров зафиксировано в Новосибирской области

13/06/2023, 14:55

Третья конференция «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов» пройдет в Москве

13/06/2023, 14:37
Популярное

Началась проверка по факту избиения ветерана ВОВ в частном пансионате в Новосибирске

13/06/2023, 13:37

Эксперт объяснила, почему не стоит спешить с покупкой жилья

13/06/2023, 10:50

Как сохранить здоровье глаз — полезные рекомендации

11/06/2023, 15:47
Новости компаний

«Ростелеком» покажет в Новосибирске легендарное шоу из Петербурга «Классика на Дворцовой»

13/06/2023, 13:24

В Новосибирской области 12% ипотечных заемщиков оформляют налоговый вычет в упрощенном порядке

13/06/2023, 11:03

Получите этим летом до 9,5 % годовых по вкладу

09/06/2023, 17:04

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска