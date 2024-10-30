Застройщикам Новосибирска разрешили строить меньше школ

На октябрьскую сессию горсовета Новосибирска был вынесен проект решения о внесении изменений в пункт о местных нормативах градостроительного проектирования города. Речь идет об уменьшении размера участка, который уже предусмотрен под образовательные организации, в случаях размещения школы в стесненных городских условиях и в климатическом подрайоне IВ (Значительную часть года на территории сохраняются низкие температуры, снежный покров и сильный ветер. — Ред.). Второе изменение касается увеличения максимально допустимого уровня территориальной доступности школ в стесненных условиях: с радиуса 500 до 800 метров. Об этом на сессии сообщила начальник главного управления департамента архитектуры и строительства мэрии Новосибирска Елена Позднякова.

— То есть в радиусе меньше допустимого (Строить школы. — Ред.) можно, больше — нельзя, — пояснила Позднякова.

Депутат Ростислав Антонов отметил, что не понимает, как муниципалитет будет пользоваться параметром «климатические условия» для уменьшения земельного участка под школы.

— Четко прописанной процедуры нет, и мы получаем правовую неопределенность, которая позволяет создавать неприятные моменты. У застройщиков появляется дополнительный механизм согласования, и он может в новом микрорайоне делать школу меньше со ссылкой на климатические условия. Мне этот подход не нравится, — заявил депутат.

Елена Позднякова пояснила, что климатический район может ограничить использование открытых пространств при строительстве школ, но при этом будет создано больше закрытых спортивных помещений.

— Изменение в нормативах не говорит о том, что это приведет к уменьшению нормативных помещений, — подчеркнула эксперт. — С 2010 года проекты планировки утверждаются на застроенные и незастроенные территории, и все площадки, которые утверждены для соцобъектов, — максимальной нормативной площади.

Александр Бурмистров поинтересовался, для каких городских локаций будут актуальны новые нормативы и где после расширения радиуса с 500 до 800 метров появятся новые школы. По словам Елены Поздняковой, речь идет в основном о центральной части города, где стесненные условия строительства новых объектов. Это участок за «Локомотив Ареной», бывшие промзоны, которые перезонируются в участки для жилищного строительства. Более детальную информацию Позднякова обещала предоставить Бурмистрову по запросу.

Депутат Светлана Каверзина* (*Признана Минюстом РФ иностранным агентом. — Ред.) считает, что застройщики будут пытаться «натянуть» стесненные условия, чтобы получить преференции и не вкладываться в строительство школ.

— Школ будет меньше, расстояние между ними больше, застройщик получит бонусы, а город ничего или ухудшение городской среды, — заявила Каверзина*.

Она также предложила нанести на карту участки города, которые подходят под определение «стесненные условия», а на окраины и на частный сектор не накладывать эти ограничения.

— Уменьшение земельного участка под школу будет применяться только в исключительных случаях: там, где по-другому соцобъект будет невозможно построить, — подчеркнул председатель комиссии по градостроительству Сергей Трубников. — Это будет актуально только для застроенной центральной части города. В зонах КРТ будут учитываться все нормативы.

В итоге сессия горсовета приняла изменения сразу в двух чтениях. За проголосовали 36 депутатов, 1 — против, 4 — воздержались.

Напомним, в сентябре прошлого года Седьмой арбитражный суд по иску прокуратуры Новосибирской области признал незаконным ввод в эксплуатацию жилых домов без социальной инфраструктуры: детских садов и школ. После этого застройщики, департамент строительства и Минстрой РФ начали обсуждение, в каком формате может работать механизм социального взноса.

В ряде районов города жители уже активно протестуют против новой жилой застройки из-за нехватки образовательных учреждений. Причем речь идет как о центральной части города, так и об окраинах.

Ранее редакция сообщала о том, что ревизию обещаний по строительству школ и поликлиник проведут в Новосибирске.