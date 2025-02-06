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Три концессионные школы в Новосибирске планируют снести

  • 06/02/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Три концессионные школы в Новосибирске планируют снести
Все объекты соглашения находятся в микрорайонах, где очень сложная ситуация с образовательными учреждениями

Судьбой концессионных школ, строительство которых заморожено в Новосибирске, поинтересовались депутаты горсовета в ходе отчета об итогах работы заместителей мэра города в 2024 году.

— По моей информации, из шести концессионных школ три будут снесены. На трех объектах будет продолжено строительство. Переговоры о будущем школ с застройщиками сейчас ведутся, — сообщил руководитель департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

В мэрии не смогли уточнить какие конкретно школы будут сноситься. В Минобразования Новосибирской области Infopro54 пояснили, что «ООО «Новая школа» ведет подготовку к передаче прав требований по проекту, переоформление организационно -распорядительной и учредительной документации по передаче школ, завершаются регистрационные действия в федеральной налоговой службе».

— Дальнейшее строительство объектов будет продолжено в соответствии с проектными решениями, получившими положительные заключения государственной экспертизы Новосибирской области, после завершения вышеуказанной работы, — отметили в Минобре.

Стоит отметить, что одну из концессионных школ — на Шевелева — начали разбирать еще в сентябре 2024 года и на данный момент на площадке нет возведенных конструкций.  Алексей Нечунаев, на тот момент занимавший должность начальника инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, пояснял, что на трех площадках концессионер — ГК «Просвещение» —почему-то изменил тип проекта фундамента и начал делать непроектный фундамент. По данным Госстройнадзора, вместо свайного фундамента подрядчик на площадке начал использовать столбчатый. Между тем на площадках, где запланировано строительство школ, — сложные грунтовые условия. По словам Нечунаева, внесенные концессионером изменения экспертизу не прошли, так как фундамент не подтвердил нагрузку, и сейчас концессионер за свой счет демонтирует фундаменты на трех школах.

Позже стало известно, что частично демонтированы школы на ул. Спортивной и ул. Николая Сотникова. В 2023-2024 годах году на «Чистой слободе» и Южной-Чемском жилмассиве единственные школы показывали общегородские рекорды по приему первых классов.

Напомним, в середине января 2025 года стало известно, что компании, которые занимались строительством шести концессионных школ в Новосибирске, меняют собственника. По данным сервиса Контур.Фокус, с 28 декабря ООО «Школа на Николая Сотникова», ООО «Школа На Пролетарской» и ООО «Школа в Октябрьском Районе» на 100% принадлежат ООО «Наша школа». Конечными владельцами школьных подрядчиков являются АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской Области», которому принадлежит 95% в «Нашей школе» и АО «Корпорация развития Новосибирской Области» (5%).

Учредителем еще трех компаний — ООО «Школа в Кировском Районе», ООО «Школа На Спортивной», ООО «Школа в Ленинском Районе» является ООО «Сб Капитал». Ранее «Сб Капитал» также был собственником первых трех компаний, которые сейчас отошли Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура предъявила иски к компаниям, которые реализуют школьные концессии, на 2 млрд рублей.

Фото предоставлено Минобразования Новосибирской области, автор- пресс-служба.

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : школы Новосибирска концессия


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