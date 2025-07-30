«Серьёзные люди воруют репчатый лук»: охранники рассказали о самых странных кражах в магазинах Новосибирска

В Новосибирских магазинах увеличивается количество товаров упакованных в индивидуальные противокражные коробки. Так, в одном из крупных сетевых магазинах в маленькие пластиковые сейфы убрали дорогие консервы. В магазинах детских товаров специальными «противоугонными» системами защищают уже не только дорогие конструкторы, но и вполне доступные по цене небольшие куклы и машинки.

Администраторы магазинов говорят, что проблема краж обостряется, и отмечают, что посетители всё чаще воруют дешевые товары. Журналист Infopro54 поговорил с охранниками магазинов и попросил назвать самые странные кражи, с которыми они сталкивались.

—Для меня самое странное, когда человек в хорошей одежде и обуви покупает набор продуктов, а в карман прячет онигири. С этими онигири все как будто помешались. Когда алкоголики пытаются украсть банку пива, а подростки — два пирожка, меня это не удивляет. А вот серьезные с виду люди, ворующие чищенный репчатый лук в вакуумной упаковке, очень удивляют. Спрашиваешь, зачем он сделал, — внятного ответа нет. Влажные салфетки, батарейки, шоколадные яйца, бутылки с водой – это я бы тоже назвал странными кражами, — рассказывает охранник Виктор Ч.

В Новосибирских магазинах стали часто регистрировать что-то вроде обвешивания наоборот. Это когда покупатели в зоне самообслуживания набирают, например, 500 граммов конфет, но делают так, что весы печатают этикетку, на которой указано 300 граммов.

— Сетевые магазины переходят на систему, когда овощи и другие товары, взвешивает на кассе, во многом из-за краж. Подмена одного вида креветок на другой, более дешевый, подмена одних яблок на другие — такое очень часто случалось. В таком случае покупателя трудно призвать к ответственности, если поймали на обмане, он говорит, что не туда нажал, или с весами что-то не то. Поэтому магазины придумывают другие способы защиты товара от краж, — говорит сотрудник охранного агентства Сергей М.

По данным Агентства безопасности «Гвардия» в новосибирских магазинах чаще всего воруют алкогольные напитки, растворимый кофе и шоколад. Есть еще любопытная статистика по кражам в книжных магазинах. В пресс-службе сети «Читай-город» сообщили, что чаще всего посетители книжных воруют Конституцию РФ и роман «1984» Джорда Оруэлла.

Ранее редакция рассказывала, что на новосибирских билбордах будут показывать угнанные машины.