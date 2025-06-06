Угнанные машины покажут на билбордах в Новосибирске

Соглашение о запуске проекта по розыску похищенных автомобилей подписали ГУ МВД России по Новосибирской области, мэрия города и оператор регионального рынка наружной рекламы — ООО «Русс Аутдор».

Информация об украденных автомобилях будет поступать в полицию, и с письменного согласия владельца размещаться на 150 цифровых щитах города Новосибирска.

Запуск проекта намечен на 16 июня.

Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков заявил, что результативность поисков будет зависеть от бдительности и активной гражданской позиции новосибирцев.

— При обнаружении похищенного автомобиля граждане могут позвонить по номеру 102 и передать информацию сотрудникам полиции. Чем быстрее она поступит, тем оперативнее будут приняты меры по возврату автомобиля владельцу, — подчеркнул Кульков.

Напомним, последние два года в Новосибирске и области основную долю всех преступных посягательств составили преступления против собственности, в структуре которых превалируют кражи чужого имущества и мошенничества. Большой процент преступлений составил угон транспортных средств. По данным ГУ МВД региона, в 2024 году спросом у автоугонщиков пользовались южнокорейские Hyundai и Kia, чуть меньше немецкие Mercedes-Benz представительского класса. В 2024-м — ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108. Больше всего автомобили похищали в Калининском, Кировском, Советском, Ленинском и Первомайском районах города.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году угонщики в России перешли на грузовики: количество угонов таких машин увеличилось на 70%.