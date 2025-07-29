С концессионера четвертого моста в Новосибирске взыскивают более 220 миллионов

За все время действия концессии по строительству четвертого моста через Обь концессионеру — к ООО «Сибирская концессионная компания» (Дочерняя структура ГК «ВИС». – Ред) — было подано 15 исков, из них 9 — в 2025 году. Об этом Сибкрай.ru сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Евгений Тюрин.

По его словам, сегодня Минтранс взыскивает с концессионера в общей сложности 226,89 миллиона рублей. Фактический размер может быть снижен на основании решения суда.

Напомним, по решению Арбитражного суда Новосибирской области, компания должна завершить четвертый мост 6 декабря 2025 года.

— Если эти сроки снова будут сорваны Минтранс намерен взыскивать с «Сибирской концессионной компании» неустойку в связи с несовременным вводом объекта в эксплуатацию, — подчеркнул Тюрин.

На минувшей неделе концессионер получил 2,8 млрд рублей на завершение строительства четвертого моста. В ГК «ВИС» подчеркнули, что эта сумма — оставшаяся часть капитального гранта, выплата задолженности за 2022 год в рамках 7,2 млрд рублей, выделенных правительством Российской Федерации для компенсации удорожания стоимости строительства объекта.

По данным концессионера, на 27 июня строительная готовность мостового перехода оценивалась в 98%. Основной фронт работ сосредоточен на левом берегу, где сооружается крупная транспортная развязка, включающая 25 съездов, путепровод тоннельного типа под Транссибирской магистралью, 7 эстакад и 4 надземных пешеходных перехода.

Ранее редакция сообщала о том, что Минтранс подал очередной иск к концессионеру четвертого моста.