Сессия горсовета Новосибирска рассмотрит поправки на 2,8 млрд рублей

Апрельской сессии горсовета Новосибирска предстоит утвердить изменения в городской бюджет на текущий год и плановый период 2021-2023 годов. Поправки прошли все постоянные комиссии и на большей части из них не вызвали никаких замечаний со стороны депутатов.

Особняком — школа в центре

Общий объем трансфертов, которые город получит из областного и федерального бюджетов, составит 2,8 млрд рублей. Согласно проекту поправок, ряд наиболее значимых расходов касается образовательных учреждений. Так, одна из самых крупных субсидий — 823,5 млн — будет направлена на организацию бесплатного горячего питания для школьников (всего на эти цели пойдут 870,3 млн рублей). Кроме того, субсидии будут направлены на такие образовательные расходы, как строительство детсада по улице Гребенщикова — 113,9 млн (145,4 млн в 2022 году), оснащение образовательных организаций — 325,7 млн в 2022 году.

— Установлены также иные межбюджетные трансферты по 686,7 млн рублей на выплаты за классное руководство, — сообщают в мэрии Новосибирска.

При этом сразу несколько статей расходов предполагается направить на одно образовательное учреждение — школу №54 по улице Крылова. Во-первых, на ее строительство выделена субсидия в размере 50 млн рублей. Во-вторых, еще 6 млн рублей поступят в результате экономии расходов на обслуживание муниципального долга. Старое здание школы было закрыто по решению суда как аварийное. В настоящее время учащийеся занимаются в школе №4.

Кроме того, по результатам экономии средства будут направлены на футбольное поле по улице Часовой — 5 млн — и реконструкцию здания по улице Горького, 52 (Театр Афанасьева) — 4,1 млн. Также 5,6 млн планируется направить департаменту по ЧС на оснащение жилых помещений многодетных семей в частном секторе пожарными извещателями.

На что пойдут резервы

Как сообщают в руководстве муниципалитета, в 2021 городу придется доставать деньги из резервного фонда.

— Предусмотрено перераспределение резервного фонда на предотвращение чрезвычайных ситуаций — 36 млн — сообщает и.о. начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Евгения Фельзина. — Из них 11 млн направлены на организацию уборки и вывоза снега и 25 млн — на проведение ямочного ремонта автодорог.

Напомним, что по данным направлениям работа мэрии уже подвергалась критике, в том числе со стороны областного правительства.

Что касается дорожных расходов, то, помимо средств резервного фонда, предполагается направить часть трансфертов на ремонт дороги по улице Журинской (93 млн), на ремонт автомобильных дорог (600 млн), на реконструкцию площади Лыщинского (70,6 млн) и на строительство перехода через дамбу Октябрьского моста (39,4 млн).

Всего, по информации мэрии Новосибирска, доходы города после поправок апрельской сессии в 2021 году составят 53,1 млрд (в том числе межбюджетные трансферты — 26,1 млрд, собственные доходы — 26,9 млрд), расходы — 53,9 млрд, дефицит — 800,5 млн.

Плановый дефицит бюджета на период 2022-2023 годов не меняется.