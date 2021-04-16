Новосибирск попросит федеральные деньги на малые реки

Летом стартуют исследовательские работы по изучению состояния водных объектов на территории Новосибирска, которые лягут в основу последующего городского водно-зеленого каркаса и, возможно, начала реализации в городе соответствующей государственной программы. Сейчас ведутся переговоры, чтобы Новосибирск был включен в число городов, где реализуются соответствующие пилотные проекты.

— Очень обнадеживает, что на государственном уровне есть понимание этих проблем. Новосибирск попал в число городов, где в качестве эксперимента принято решение провести такие исследовательские работы, чтобы потом выйти с результатами на государственную программу, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Хотелось бы получить государственную поддержку под такую программу, так как она потребует очень серьезных вложений.

Как рассказывают инициаторы, главная задача создания проекта водно-зеленого каркаса Новосибирска — возвратить водные объекты в городскую среду.

— Город и горожане получают качественные экосистемные услуги по поддержанию благоприятного климата, регуляции атмосферы, гидросферы, рекреационные услуги, — говорит начальник отдела МКУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светлана Гижицкая. — Эти выгоды во многих городах уже посчитаны. Можем использовать такие примеры в качестве целевых ориентиров и для Новосибирска. Водные объекты снижают количество пыли в воздухе, отводят дождевую воду, снижая нагрузку на коммуникации, очищают воду поверхностных водотоков, защищают от паводков, обогащают город культурными и эстетическими ценностями, регулируют микроклимат в части влажности, температурного режима.

При этом, как отмечает Гижицкая, реализация данного проекта будет иметь положительные последствия не только для экологии, инфраструктуры города и его жителей, но и для экономики Новосибирска.

— Экономическая выгода уже посчитана для некоторых городов, — сообщает руководитель отдела МКУ. — Если мы приведем ее в наши денежные единицы, то выгода может составлять от четверти до полутора миллионов рублей на один гектар водно-зеленых территорий. Это выражается в повышении капитализации города, капитализации жилья, повышении уровня здоровья городского населения и приближает нас к некоему идеалу устойчивого развития города и отдельных его районов.

При этом речь идет не только о таких известных реках, как Обь, Иня, Тула, но и озерах, а также малых реках, загнанных в свое время в коллекторы.

— В советские времена была актуальна тема борьбы с оврагами. Замыв Каменского оврага и замыв Затулинского жилмассива — один из результатов ее реализации, — рассказывают в мэрии. — То есть стремились к тому, чтобы рельефность уровнять. Сегодня есть понимание того, что рельефность — это преимущество. Хотелось бы остановить стремление каждую малую реку, ручеек заключить в коллектор. Наоборот, следует воспользоваться возможностями наших водоемов. Надо развивать зеленые зоны в содружестве с водным пространством.

При этом предстоит еще провести масштабные мероприятия по экологическому оздоровлению водных объектов.

— В реке Иня тоже очень большое загрязнение, — приводит примеры председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Мария Сидорова. — Это нефтепродукты, металлы, отходы хозяйственно-бытовой деятельности. Нижняя Ельцовка — достаточно многострадальная река, два ее притока очень сильно застраивались, и горожане используют ее не по назначению. Каменка — самая многострадальная, поскольку была самая полноводная, из-за этого в ее пойме появилась плотная застройка.

По информации мэрии Новосибирска, в муниципальной собственности находятся 30 водных объектов.