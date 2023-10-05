Сеть кофеен «Шоколадница» временно не работает в Новосибирске

Из Новосибирска ушла столичная сеть кофеен «Шоколадница». Все заведения сети в 2ГИС помечены как «Возможно, он закрылся насовсем либо временно не работает». Всего до недавнего времени в городе было три кофейни «Шоколадница». С чем связано закрытие точек в Новосибирске на сайте компании не сообщается. Редакция отправила запрос на комментарий.

Первая кофейня сети «Шоколадница» открылась в Новосибирске в 2011 году, на ул Орджоникидзе. В планах компании было до конца года открыть в городе еще 5 кофеен.

Сеть кофеен «Шоколадница» — одна из крупнейших и самых динамично развивающихся компаний в сфере ресторанного бизнеса в Москве, регионах России и странах СНГ. История создания кофеен «Шоколадница» восходит корнями к легендарному кафе «Шоколадница» у метро Октябрьская в Москве — единственном месте, где на протяжении нескольких десятилетий гостям предлагали изысканные лакомства и напитки: горячий шоколад и легендарные блинчики с начинкой из шоколада, изюма и орехов, говорится на сайте компании. Новую жизнь кофейня получила в 2000 году.

Ранее редакция сообщала о том, что последнюю кофейню Yellow Door закрывают в Новосибирске.