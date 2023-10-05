Ложками и шпателями предлагают спасать деревья в Новосибирске

6 октября в Тимирязевском сквере состоится экологическая акция по защите деревьев от непарного шелкопряда «Спасем наши деревья!». Об этом сообщает Управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска. К участию приглашаются жители города.

— При себе необходимо иметь металлическую ложку или строительный шпатель (средний, маленький), перчатки, — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в границах ул. Тимирязева и ул. Дачная.

Непарный шелкопряд — вредитель, который повреждает до 300 видов растений. Среди них почти все — лиственные породы, часть хвойных, многие виды кустарников. Это типичный лесной вредитель, но любит и садовые культуры, особенно яблоню. В период массового размножения способен уничтожать листья, а с ними приводить к гибели деревьев на тысячах гектаров. В России ареал непарного шелкопряда занимает более 37% лесных территорий.

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