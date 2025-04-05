Минстрой снизил среднюю цену «квадрата» жилья в Новосибирской области

Минстрой РФ утвердил среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра в Новосибирской области на второй квартал 2025 года. Она составит 114 189 рублей. Это на 0,35% меньше, чем в первом квартале текущего года (114 586 рублей).

Согласно приказу, средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья по Сибирскому федеральному округу составила 116 184 рубля, в регионах она изменилась в пределах от -1,54% до +2,49%. Самый высокий норматив установлен в Республике Алтай (155 823 рубля за кв. метр, +2,16% в сравнении с первым кварталом), Республике Тыва (131 846 руб, -0,79%) и в части Красноярского края в Арктической зоне — 131 269 рублей. А самый низкий — в Кемеровской области (103 012 рублей, -1,04%).

По России регионом с наиболее высокой стоимостью квадратного метра стала Чукотка — 246,2 тыс руб. Москва — на третьем месте (почти 182,7 тыс. руб.). Самый дешевый норматив установлен для Ингушетии — 58,6 тыс. рублей.

Напомним, показатели средней рыночной стоимости квадратного метра применяют при расчете социальных выплат (субсидий, единовременных денежных выплат, социальных выплат, доплат к субсидиям и единовременным денежным выплатам), а также льгот для покупки жилья или при закупках жилья для переселения из ветхого и аварийного фонда.

По данным One Company, средняя стоимость квадратного метра в регионе за год выросла на 16,3%: со 123 тыс. рублей в феврале 2024 года до 143 тыс. рублей в феврале 2025 года. В феврале 2025 года в новостройках Новосибирска и области было продано 1002 квартиры на 7 млрд рублей. По сравнению с январем, количество сделок выросло на 54,2% (650), а оборот увеличился 48,9% (4,7 млрд руб).

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы начали продавать квартиры на вторичке в рассрочку.