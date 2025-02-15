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Самый дорогой фастфуд в стране обнаружили в Новосибирске

  • 15/02/2025, 13:30

Самый дорогой фастфуд в стране обнаружили в Новосибирске
Средний чек в кафе быстрого питания в регионе на 70 рублей выше, чем в среднем по России

Специалисты аналитического ресурса компании «Платформа ОФД «Чек Индекс» по запросу Infopro54 изучили, как изменились цены на фастфуд за один год в Новосибирске. Выяснилось, что средний чек в кафе быстрого питания в регионе в 2024 году составил 671 рублей (не учитывались точки без посадочных мест), что на 10% выше, чем в 2023 году. При этом число покупок выросло только на 7%.

Интересно, что в столице Сибири средний чек в этом сегменте почти на 70 рублей выше, чем среднероссийский показатель. Так в среднем по стране за покупку фастфуда потребители платили 603 рубля. Рост по сравнению с прошлым годом составил 10%, а число покупок выросло на 5%. В Москве покупка фастфуда в среднем обходилась в 649 рублей, что на 11% выше, чем в 2023 году.

Владелец бургер-бара «Moo Crew» Сергей Минин считает, что уровень цен в Новосибирске экономически обоснован.

— Мы живет в крупном мегаполисе и вполне логично, что цены в сегменте общепита здесь выше, чем в других городах. В Москве же очень большая конкуренция, поэтому заведения фастфуда стараются сдерживать цены, — пояснил корреспонденту Infopro54 владелец бара.

Он также отметил, что за последние полгода серьезно выросла стоимость закупа продукции, которую использует отрасль. В числе прочего, почти на 30% подорожало масло для фритюра. Этот фактор не может не отражаться на ценнике. При этом, покупательский спрос поддерживается на прежнем уровне. Новосибирцы готовы приобретать привычную еду и по более высоким ценам, уверен Сергей Минин.

— Траты россиян на фастфуд растут с развитием удобства доставки готовой еды, а также с подъемом внутреннего туризма и автопутешествий в стране. Большой вклад в рост оборота сегмента за прошедшие годы внесли индустрия онлайн-заказов, трансформация торговых точек сетей АЗС под удобный перекус на дороге, развитие малых форматов общепита, таких как кофепойнты в торговых центрах, — добавили аналитики «Чек Индекс».

Добавим, что в период с 2019 по 2022 годы фастфуд активнее развивался в регионах, но, начиная с 2023 года, быстрое питание стало более востребовано в столице. Аналитики связывают это со сложностями развития ресторанных форматов из-за недостатка подходящих локаций.

— Индустрия общественного питания и фастфуда, в частности, продолжает испытывать давление со стороны инфляции, а также смежных издержек, таких как затраты бизнеса на содержание, аренду помещений, ФОТ и другие операционные расходы. Все это неизбежно сказывается на итоговой стоимости продукции для потребителя, — уточнили аналитики.

По данным 2ГИС, в Новосибирске на сегодняшний день работает 1942 точки быстрого питания. Лидером по количеству открытых точек является сеть «Суши Восток» (54), на втором месте Rostic’s (50), на третьем Суши Make (44). У SushiDays 21 локация, по 17 филиалов у сети «Вкусно и точка» и «Вилка ложка», 15 — у «Додо Пицы», по 14 — у «Бургер кинг» и «Грильница».

В ноябре 2024 года аналитики отмечали, что новосибирцы стали заказывать больше готовых блюд на дом. Так, за прошедший год количество заказов готовой еды из заведений общепита Новосибирска в целом выросло на 11%, при этом из фастфуда — на 3%, а из ресторанов — на 78%. При этом, средний чек на доставку остался на уровне прошлого года — 1060 рублей. Интересно, что снижение ценника на доставку из ресторанов аналитики связывали с тем, что люди стали чаще заказывать еду для повседневного приема пищи, а не для праздничных мероприятий.

Напомним, редакция сообщала о том, что диетолог выступил против запрета продажи фастфуда несовершеннолетним

Фото freepik.com, автор: freepik

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : средний чек фастфуд


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