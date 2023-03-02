Новая практика за торговлю в неустановленном месте формируется в Новосибирске

На перекрестке улиц Кирова и Никитина бывший арендатор разбирает кафе, а на Гусинобродском шоссе по решению суда прекратила деятельность автозаправочная станция. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска. Заведение общепита находилось на муниципальной земле незаконно, так как в мае 2022 года договор аренды земельного участка был прекращен. По информации районной администрации, работы по сносу бывшим арендатором начались 28 февраля, уточнили в муниципалитете.
– В дальнейшем на ул. Кирова также планируется демонтировать автостоянку и двухэтажный нестационарный объект, после чего эта часть улицы от ул. Никитина до ул. Добролюбова будет комплексно благоустроена, – отметил Яков Чагин, заместитель главы администрации Октябрьского района города Новосибирска.
Также на Гусинобродском шоссе будет ликвидирована АЗС, которая вела продажу топлива на самовольно занятом участке.
– Ранее был заключен договор аренды на размещение автозаправочной станции. Арендатор должен был в прошлом году освободить земельный участок, но добровольно не исполнил требование суда, – пояснил Яков Чагин.
Судами также были удовлетворены два иска к лицам, которые незаконно торгуют бензином на нелегельных АЗС. Был назначен судебный штраф в пользу районной администрации в размере 100 тыс. руб. за каждый факт торговли в неустановленном месте. Такая практика формируется впервые в городе Новосибирске на территории Октябрьского района.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскую компанию обязали возместить ущерб пострадавшим от взрыва на газовой АЗС.
Фото: pixabay.com — VBlock
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