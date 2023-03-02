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Новая практика за торговлю в неустановленном месте формируется в Новосибирске

  • 02/03/2023, 14:34
штрафы за торговлю в неустановленном месте
Размер штрафов составляет 100 тыс. рублей за каждый факт торговли в неустановленном месте.

На перекрестке улиц Кирова и Никитина бывший арендатор разбирает кафе, а на Гусинобродском шоссе по решению суда прекратила деятельность автозаправочная станция. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.  Заведение общепита находилось на муниципальной земле незаконно, так как в мае 2022 года договор аренды земельного участка был прекращен. По информации районной администрации, работы по сносу бывшим арендатором начались 28 февраля, уточнили в муниципалитете.

– В дальнейшем на ул. Кирова также планируется демонтировать автостоянку и двухэтажный нестационарный объект, после чего эта часть улицы от ул. Никитина до ул. Добролюбова будет комплексно благоустроена, – отметил Яков Чагин, заместитель главы администрации Октябрьского района города Новосибирска.

Также на Гусинобродском шоссе будет ликвидирована АЗС, которая вела продажу топлива на самовольно занятом участке.

– Ранее был заключен договор аренды на размещение автозаправочной станции. Арендатор должен был в прошлом году освободить земельный участок, но добровольно не исполнил требование суда, – пояснил Яков Чагин.

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На бывшего арендатора возложена обязанность по освобождению земельного участка от одноэтажного кирпичного здания, металлического гаража, асфальтированной площадки для въезда/выезда автотранспорта на автозаправочную станцию, подземных резервуаров (емкостей) для хранения жидкого топлива, металлического контейнера, двух автозаправочных колонок. Все расходы по исполнению судебного решения возлагаются на должника. При этом либо владелец самостоятельно демонтирует этот объект, либо администрация района организует снос в принудительном порядке.

Судами также были удовлетворены два иска к лицам, которые незаконно торгуют бензином на нелегельных АЗС. Был назначен судебный штраф в пользу районной администрации в размере 100 тыс. руб. за каждый факт торговли в неустановленном месте. Такая практика формируется впервые в городе Новосибирске на территории Октябрьского района.

 

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскую компанию обязали возместить ущерб пострадавшим от взрыва на газовой АЗС. 

Фото: pixabay.com — VBlock

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : штрафы за торговлю в неустановленном месте суд кафе АЗС


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