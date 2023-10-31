В Новосибирской области суд изъял у депутата автомобиль и земельный участок

Прокуратура Колыванского района в ходе проверки депутатов районного совета депутатов на соблюдение антикоррупционного законодательства выявила нарушения.

— Установлено, что один из депутатов в период с 2015 по 2019 годы приобрел автомобиль Фольксваген и земельный участок, стоимость которых значительно превышает доходы его семьи за предшествующие годы, — уточнили в ведомстве.

Колыванский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора и обратил в доход государства автомобиль и земельный участок, принадлежащий депутату. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Решение суда в законную силу не вступило.

По информации источника редакции, речь идет об экс-депутате Алексее Астафьеве. Напомним, что Алексей Астафьев в августе 2022 года был лишён мандата депутата райсовета за то, что скрыл доходы на 60 млн рублей. В то же время, как утверждал Астафьев, деньги, о которых идёт речь — не доходы, а оборотные средства, полученные в результате операций с криптовалютой, однако «застрявшие» за пределами России в связи с последними экономическими и политическими событиями.

Ранее редакция сообщала, что сведения о доходах и имуществе депутата снова стали поводом для лишения мандата.