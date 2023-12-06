Пилотов, посадивших самолет в пшеничном поле под Новосибирском, попросили уволиться

Посадивших в пшеничном поле Аэробус A320 «Уральских авиалиний» пилотов попросили уволиться. Об этом журналистам рассказали родственники летного экипажа.

― Командир эскадрильи от имени руководства предложил обоим пилотам написать заявление об уходе по собственному желанию. Командир и его помощник отказались увольняться, ― рассказали родные пилотов.

Стоит отметить, что сразу после аварийной посадки авиакомпания «Уральские авиалинии» назвала экипаж героями и отметила их профессионализм.

Действия пилотов до сих пор оценивают эксперты Росавиации. Первую проверку, где прослеживалась ошибка экипажа, ведомство отменило и назначило повторную. В СК, где возбуждено уголовное дело, по-прежнему не пришли к однозначным выводам, кто виноват и будет отвечать перед судом.

Напомним, легендарная посадка Аэробуса рейсом Сочи-Омск в пшеничном поле под Новосибирском произошла в сентябре 2023 года. На борту воздушного судна находились 167 пассажиров. Никто серьезно не пострадал.

Чуть позже в сети появились расшифровки переговоров двух пилотов. Эксперты, прослушав записи, пришли к выводу, что экипаж поторопился уходить на запасной аэродром и в целом решение об отмене посадки в Омске было принято необоснованно.

Самолет в настоящее время находится на месте посадки. Авиакомпания пока не приняла никакого решения о способах транспортировки.