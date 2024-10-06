ГК «ВИС» проиграла в суде по иску Минздрава на 86 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») 86,2 млн рублей. Иск об уплате неустойки за срыв сроков по строительству ГЧП-поликлиник Минздрав Новосибирской области подал к компании в мае. Решение может быть обжаловано в апелляции.

В августе суд уже удовлетворил один иск Минздрава о взыскании неустойки по соглашению о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске от 15.02.2019 за период с 31.01.2024 по 13.03.2024 в размере 8,6 млн рублей. Сейчас компания опротестовывает его в апелляционном суде.

При этом 20 сентября «Седьмая концессионная компания» обратилась в суд с иском к Минздраву на 10,8 млн рублей. Подробности иска пока не раскрываются.

18 сентября «дочка» «ВИС» выиграла суд у МУП «Метро МиР». Суд постановил взыскать с муниципального предприятия в пользу «Седьмой концессионной компании» задолженность в размере 15,6 млн рублей и проценты за пользование чужими деньгами – 1,3 млн рублей.

На минувшей неделе ГК «ВИС» сообщила, что ускорила строительство ГЧП-поликлиник в Новосибирске.

Напомним, соглашение о строительстве поликлиник в рамках ГЧП было заключено между Минздравом Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») в 2019 году. Оно предусматривает возведение семи поликлиник: на Площади Райсовета (№ 16) и на улицах Татьяны Снежиной (№ 2), Пролетарской (№ 7), Александра Чистякова (№ 13), Степной (№ 18), Виктора Уса (№ 22) и Ереванской (№ 27).

Первоначально планировалось ввести объекты в эксплуатацию в 2022 году, однако строительство трех из семи поликлиник началось только в октябре 2021 года. В 2022 году, по данным КСП, за счет пересчета сметной стоимости стоимость объектов выросла в несколько раз и составила 21 млрд руб.

Ранее редакция сообщала о том, что область планирует расторгнуть контракт на строительство четырех ГЧП-поликлиник в Новосибирске.