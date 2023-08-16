Сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь в Новосибирской области начнется с 26 августа

В Новосибирской области с 26 августа открывается осенний сезон охоты на водоплавающую (гуси, утки, лысуха) и боровую дичь (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп). Он продлится до ноября текущего года. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель главы минприроды региона Алексей Севастьянов. Речь идет о людях, которые при охоте не используют собак. С подружейными собаками сезон охоты на дичь уже открыт.

Он уточнил, что Новосибирская область в 2023 году стала единственным регионом, в котором выдача охотникам разрешений на водоплавающую дичь осуществляется в электронном виде. В этот сезон будет выдано порядка 15 тысяч разрешений.

— Весенний сезон уже провели в экспериментальном режиме. За текущий момент выдано 2237 электронных разрешений вместо 1300. Получаем обратную связь от охотников. Люди очень довольны этой услугой, — заявил Алексей Севастьянов.

Отмечается, что пока электронные разрешения выдаются только на водоплавающую дичь, поскольку это самый массовый вид охоты. Из 45 тысяч разрешений, которые выдаются за год, около 24 тысяч составляют разрешения на добычу водоплавающей птицы.

— Думаю, что в дальнейшем выдача электронных разрешений будет открыта и на другие виды дичи. И надеемся, что опыт нашего региона позволит внедрить этот метод на всю страну, — заявил чиновник.

Алексей Севастьянов добавил, что в 2022 году законодательно были уточнены параметры охоты на водоплавающую и боровую дичь с подсадной манной уткой и подружейными собаками. Теперь на одну манную утку должно приходиться на более двух охотников, и не более трех на одну охотничью собаку.

Кроме того, для подбора подранков (раненой дичи) можно выйти из укрытия не более чем на 300 метров.

Напомним, на территории Новосибирской области с 1 августа открыта охота на медведя и барсука, с 15 августа можно охотиться на кабана.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области с 28 июля начнут выдавать разрешения на добычу 84 медведей.