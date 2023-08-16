Теракт предотвратили под Новосибирском в рамках учений

К масштабным мероприятиям привлекались силы и средства УФСБ, Пограничного управления ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУ ФСИН, ГУ МЧС, Росгвардии, а также межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» и администрации Искитимского района.

— Силами оперативного штаба в Новосибирской области в соответствии с задачами Национального антитеррористического комитета проведено учение «Циклон» по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий на объектах транспортной инфраструктуры и междугородного автобусного сообщения, — рассказали в УФСБ по Новосибирской области.

Участники отработали алгоритмы реагирования силовых структур и органов власти, оперативных и экстренных служб при проверке информации об угрозе совершения преступления террористической направленности в отношении граждан, при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении взрывоопасных предметов и опасных веществ. Проведены плановые проверки готовности специальных служб и правоохранительных органов к проведению контртеррористической операции в отдаленном районе.