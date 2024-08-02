Сформирован совет по научно-технологическому развитию Сибири и Арктики

В Торгово-промышленной палате РФ состоялось установочное заседание «Совета научно-технологического развития», об этом сообщила пресс-служба проектного офиса делового форума «Дни Сибири и Арктики».
Изначально академики РАН Валентин Пармон, Валерий Черешнев и Арнольд Тулохонов выступили с предложением создать при одном из региональных отделений Российской Академии Наук неформальный орган по образу «парламентского клуба», в который входили бы как действующие ученые с опытом законодательных структурах, так и опытные представители законодательной власти.
Как пояснил Валентин Пармон, идею создания парламентского клуба поддержала Межрегиональная Ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС). В итоге она была реализована в виде совета.
— Считаю, что деятельность совета будет способствовать социально-экономическому развитию Сибири и регионов, входящих в АЗРФ, — отметил Пармон.
В рамках Совета сформированы секции по направлениям:
По итогам установочного заседания, председателем совета избран генеральный директор АНО «Центр арктических инициатив» Рустам Романенков, первыми заместителями председателя стали Валентин Пармон и председатель ИК МАСС Геннадий Гусельников. Избраны руководители девяти секций совета. До 20 августа 2024 года члены совета направят предложения по работе секций и актуальным задачам по направлениям. В состав секций совета также вошли депутаты Государственной думы РФ, сенаторы Совета Федерации, представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти, реальных секторов экономики.
Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, как развивать сельское хозяйство в северных регионах России.
Фото предоставлено пресс-службой проектного офиса Делового форума «Дни Сибири и Арктики», автор: Ольга Чумаченко.
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