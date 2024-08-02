Пенсионер за рулем автомобиля сбил на «зебре» ребенка в Новосибирске

В Новосибирске 75-летний водитель автомобиля Subaru Forester сбил идущую по «зебре» 10-летнюю девочку. ДТП произошло в Первомайском районе города сегодня днем.
По данным ГАИ, пенсионер за рулем иномарки ехал по улице Аксенова в сторону улицы Героев революции. Возле дома №206 по улице Первомайской он наехал на ребенка, пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу.
— В результате ДТП пострадала 10-летняя. Ее доставили в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте ДТП работает наряд ДПС устанавливаются все обстоятельства происшествия, — рассказали в городской Госавтоинспекции.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали водителя электросамоката, который сбил женщину с ребенком на «зебре» и скрылся с места происшествия. Выяснилось, что 17-летний лихач не в первый раз нарушает законы. Своего подопечного опознали сотрудники ПДН после того, когда в сети было опубликовано видео с «покатушками» молодого человека.
Источник фото: пресс-служба ГАИ НСО
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