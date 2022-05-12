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Самокатчики «выгоняют» рекламщиков с улиц

  • 12/05/2022, 14:47
Автор:
новости Новосибирска
Речь идет о рекламных конструкциях сити-формата.

У мэрии Новосибирска появился новый аргумент против рекламных операторов, чьи конструкции размещены на городских улицах — появление самокатчиков, движению которых (и не только их) мешают конструкции сити-формата.

Сити-формат мешает пешеходам, уборке улиц и создает ситуацию для ДТП, повышает вероятность ДТП, потому что появились самокаты, мы их отменить не можем, говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Это вообще никак не сочетается сити-формат и прокат самокатов.

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При этом в городском руководстве подчеркивают, что не ставят задачу борьбы с рекламным бизнесом как таковым.

Мы не боремся с бизнесом, сообщают в мэрии. Речь не о том, чтобы убрать рекламный бизнес или как-то ему воспрепятствовать. Речь о том, чтобы соблюдались правила, по которым бизнес развивается, успешен и доходен. Инфраструктура города должна выгодно выглядеть от того, что в ней присутствует рекламная конструкция.

В то же время, как сообщает руководитель управления художественного облика города Олег Хорошунов, в настоящее время с рядом операторов данных объектов идут судебные разбирательства.

Такой формат может быть в парковых зонах, на остановочных павильонах, где-то между вазонами, где это не мешает, — говорит Хорошунов. Но у нас сейчас каждый столб занят этим форматом. Нужно убирать эти конструкции. В силу экономических обстоятельств операторы пытаются прикрыться необходимостью сохранения этого формата. Он для них является самым выгодным. Он подразумевает малые арендные платежи, но в то же время большие платежи в их сторону.

Что касается остальных видов рекламных конструкций, в первую очередь крупногабаритных, то, как следует из доклада руководителя профильного подразделения, из-за их количества на ряде городских улиц сразу избавиться от рекламного шума непросто.

С Вокзальной магистрали 60% рекламы ушло, приводит один из примеров Хорошунов. Но ее количество таково, что мы один ряд убираем открывается следующий, следующий ряд убираем открывается еще один.

По информации мэрии Новосибирска, в 2021 году с улиц города были демонтированы 220 рекламных конструкций, с начала 2022 года — 70, преимущественно крупного формата на гостевых маршрутах и прилегающих к ним улицам. Выявлены около 150 незаконных рекламных конструкций, которые предполагается демонтировать за счет бюджетных средств с последующим взысканием компенсации затрат с операторов.

 

Ранее редакция сообщала, что баннеры наружной рекламы в Новосибирске предлагают использовать для антикризисной поддержки предпринимателей. 

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : наружная реклама город бизнес


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