Самокатчики «выгоняют» рекламщиков с улиц

У мэрии Новосибирска появился новый аргумент против рекламных операторов, чьи конструкции размещены на городских улицах — появление самокатчиков, движению которых (и не только их) мешают конструкции сити-формата.

— Сити-формат мешает пешеходам, уборке улиц и создает ситуацию для ДТП, повышает вероятность ДТП, потому что появились самокаты, мы их отменить не можем, — говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Это вообще никак не сочетается — сити-формат и прокат самокатов.

— Мы не боремся с бизнесом, — сообщают в мэрии. — Речь не о том, чтобы убрать рекламный бизнес или как-то ему воспрепятствовать. Речь о том, чтобы соблюдались правила, по которым бизнес развивается, успешен и доходен. Инфраструктура города должна выгодно выглядеть от того, что в ней присутствует рекламная конструкция.

При этом в городском руководстве подчеркивают, что не ставят задачу борьбы с рекламным бизнесом как таковым.

В то же время, как сообщает руководитель управления художественного облика города Олег Хорошунов, в настоящее время с рядом операторов данных объектов идут судебные разбирательства.

— Такой формат может быть в парковых зонах, на остановочных павильонах, где-то между вазонами, где это не мешает, — говорит Хорошунов. — Но у нас сейчас каждый столб занят этим форматом. Нужно убирать эти конструкции. В силу экономических обстоятельств операторы пытаются прикрыться необходимостью сохранения этого формата. Он для них является самым выгодным. Он подразумевает малые арендные платежи, но в то же время большие платежи в их сторону.

Что касается остальных видов рекламных конструкций, в первую очередь крупногабаритных, то, как следует из доклада руководителя профильного подразделения, из-за их количества на ряде городских улиц сразу избавиться от рекламного шума непросто.

— С Вокзальной магистрали 60% рекламы ушло, — приводит один из примеров Хорошунов. — Но ее количество таково, что мы один ряд убираем — открывается следующий, следующий ряд убираем — открывается еще один.

По информации мэрии Новосибирска, в 2021 году с улиц города были демонтированы 220 рекламных конструкций, с начала 2022 года — 70, преимущественно крупного формата на гостевых маршрутах и прилегающих к ним улицам. Выявлены около 150 незаконных рекламных конструкций, которые предполагается демонтировать за счет бюджетных средств с последующим взысканием компенсации затрат с операторов.

Ранее редакция сообщала, что баннеры наружной рекламы в Новосибирске предлагают использовать для антикризисной поддержки предпринимателей.