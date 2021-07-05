СГК развернула капремонт на восьми участках тепловых сетей

Девятым объектом — вблизи улицы Сибиряков-Гвардейцев — бригады займутся на днях. Из-за ремонтных работ уже в ближайшее время изменятся схемы движения на нескольких автомобильных магистралях.
Напомним, по плану ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) должна в этом году капитально отремонтировать девять проблемных участков городских теплоцентралей. Это объекты:
— Ремонт трубопровода в дамбе Октябрьского моста был первым объектом, куда в этом году зашли наши подрядчики. Это и самый крупный объект. Здесь идет замена трубы диаметром 1000 мм на четырехсотметровом участке, — рассказал в конец прошлой недели советник директора теплосетевого подразделения Новосибирского филиала СГК Петр Бажин. — Запуская ремонт, мы сохранили горячее водоснабжение для всех потребителей, временно переподключив их к ТЭЦ-5 вместо ТЭЦ-2. Работы на этом участке идут с опережением графика. Плановый срок окончания работ — 15 августа. Это будет первый сданный объект этого года.
Еще один непростой объект — ремонт теплотрассы под Ипподромской магистралью в районе ТЦ «Аура». Здесь на протяжении 300 м меняют изношенный 800 мм трубопровод.
Ремонтируемая теплотрасса проходит непосредственно под автомагистралью. Но энергетики не будут перекрывать одну из важнейших городских трасс. Для проезда автомашин временно изменят конфигурацию проезжей части: с 25 июля по 17 сентября объезд ремонтных работ будет организован по территории автопарковки ТЦ «Аура».
Что касается благоустройства отремонтированного участка, то, как заверил Петр Бажин, оно будет выполнено в полном объеме с возвращением на место всех зеленых насаждений, включая газоны и деревья. Представитель компании также объяснил, что в следующий раз замена труб на этом участке может потребоваться не ранее чем через 25-30 лет. Именно на такой срок службы трубопроводов рассчитана проектная документация.
Начальник участка на Ипподромской, представитель подрядной организации Алексей Абрамченко подтвердил, что рабочие на объекте используют проверенные технологии, гарантирующие 30-летний срок службы трубопроводов.
Проезжая часть улицы Бориса Богаткова на участке от дома № 152 до дома № 168 полностью закроют с 6 июля по 18 августа. Объезд будет возможен по прилегающим и параллельным улицам.
На этом участке длиной почти 400 м заменят трубу диаметром 400 мм на трубу 600 мм. Это создаст резервные мощности для новых подключений. Объем инвестиций СГК в проект реконструкции составит около 63 млн рублей.
На сегодняшний день подрядчики СГК вышли уже на восемь участков, где в этом году планируется ремонт. Объем выполненных работ составил на начало июля около 30%. На последнем плановом объекте этого года — участке теплотрассы на улице Сибиряков-Гвардейцев работы начнутся уже в ближайшие недели.
Сложности в работе пока наблюдаются только в одном месте — на улице Кавалерийская, 7, где, как оказалось, часть ремонтируемой трассы проходит по земле муниципалитета, а часть — по придомовой территории указанного дома. На муниципальной земле трубу уже меняют. А чтобы приступить к работам на частной территории требуется договориться с жильцами и управляющей компанией.
— Для будущего отопительного сезона очень важно выполнить ремонт на этом участке, — отметил Петр Бажин. — С 2016 года на нем устранили четыре порыва, и еще три дефекта выявили в мае-июне этого года. Капитальный ремонт магистрального трубопровода позволит заметно повысить надежность теплоснабжения 24 многоквартирных домов. Система теплоснабжения города закольцована, поэтому ремонт и последующая надежная работа любого участка повышает надежность работы системы в целом.
СГК рассчитывает в любом случае завершить все работы до начала отопительного сезона.
Фото предоставлено пресс-службой СГК
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