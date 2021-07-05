СГК развернула капремонт на восьми участках тепловых сетей

Девятым объектом — вблизи улицы Сибиряков-Гвардейцев — бригады займутся на днях. Из-за ремонтных работ уже в ближайшее время изменятся схемы движения на нескольких автомобильных магистралях.

Что отремонтируют в 2021 году

Напомним, по плану ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) должна в этом году капитально отремонтировать девять проблемных участков городских теплоцентралей. Это объекты:

на ул. Беловежской, 10 (280 м в однотрубном исчислении);

на ул. Беловежской, 12 (190 м);

на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/2 (210 м);

на ул. Лескова — на пересечении с автомагистралью на улице Ипподромской (287 м);

на ул. Кавалерийской, 7 (144 м);

на ул. Дуси Ковальчук, 185 (220 м);

на ул. Дуси Ковальчук, 183а (140 м);

в дамбе Октябрьского моста (430 м);

на площади Лыщинского (80 м).

— Ремонт трубопровода в дамбе Октябрьского моста был первым объектом, куда в этом году зашли наши подрядчики. Это и самый крупный объект. Здесь идет замена трубы диаметром 1000 мм на четырехсотметровом участке, — рассказал в конец прошлой недели советник директора теплосетевого подразделения Новосибирского филиала СГК Петр Бажин. — Запуская ремонт, мы сохранили горячее водоснабжение для всех потребителей, временно переподключив их к ТЭЦ-5 вместо ТЭЦ-2. Работы на этом участке идут с опережением графика. Плановый срок окончания работ — 15 августа. Это будет первый сданный объект этого года.

Ипподромскую не перекроют

Еще один непростой объект — ремонт теплотрассы под Ипподромской магистралью в районе ТЦ «Аура». Здесь на протяжении 300 м меняют изношенный 800 мм трубопровод.

Ремонтируемая теплотрасса проходит непосредственно под автомагистралью. Но энергетики не будут перекрывать одну из важнейших городских трасс. Для проезда автомашин временно изменят конфигурацию проезжей части: с 25 июля по 17 сентября объезд ремонтных работ будет организован по территории автопарковки ТЦ «Аура».

Что касается благоустройства отремонтированного участка, то, как заверил Петр Бажин, оно будет выполнено в полном объеме с возвращением на место всех зеленых насаждений, включая газоны и деревья. Представитель компании также объяснил, что в следующий раз замена труб на этом участке может потребоваться не ранее чем через 25-30 лет. Именно на такой срок службы трубопроводов рассчитана проектная документация.

Начальник участка на Ипподромской, представитель подрядной организации Алексей Абрамченко подтвердил, что рабочие на объекте используют проверенные технологии, гарантирующие 30-летний срок службы трубопроводов.

А вот Бориса Богаткова на время закроют

Проезжая часть улицы Бориса Богаткова на участке от дома № 152 до дома № 168 полностью закроют с 6 июля по 18 августа. Объезд будет возможен по прилегающим и параллельным улицам.

На этом участке длиной почти 400 м заменят трубу диаметром 400 мм на трубу 600 мм. Это создаст резервные мощности для новых подключений. Объем инвестиций СГК в проект реконструкции составит около 63 млн рублей.

Все по графику

На сегодняшний день подрядчики СГК вышли уже на восемь участков, где в этом году планируется ремонт. Объем выполненных работ составил на начало июля около 30%. На последнем плановом объекте этого года — участке теплотрассы на улице Сибиряков-Гвардейцев работы начнутся уже в ближайшие недели.

Сложности в работе пока наблюдаются только в одном месте — на улице Кавалерийская, 7, где, как оказалось, часть ремонтируемой трассы проходит по земле муниципалитета, а часть — по придомовой территории указанного дома. На муниципальной земле трубу уже меняют. А чтобы приступить к работам на частной территории требуется договориться с жильцами и управляющей компанией.

— Для будущего отопительного сезона очень важно выполнить ремонт на этом участке, — отметил Петр Бажин. — С 2016 года на нем устранили четыре порыва, и еще три дефекта выявили в мае-июне этого года. Капитальный ремонт магистрального трубопровода позволит заметно повысить надежность теплоснабжения 24 многоквартирных домов. Система теплоснабжения города закольцована, поэтому ремонт и последующая надежная работа любого участка повышает надежность работы системы в целом.

СГК рассчитывает в любом случае завершить все работы до начала отопительного сезона.