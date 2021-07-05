В Новосибирске снова похолодает

По прогнозам, опубликованным на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на смену 33-градусной жаре в Новосибирск придёт похолодание. Так, в ночь с четверга на пятницу ожидается понижение температуры до 10 градусов тепла.

Днем воздух прогреется до +19…+21 градуса уже в среду, 7 июля. В ночь на четверг, 8 июля, столбик термометра опустится до отметки +9…+11 градусов.

Похолодание связано с приходом на территорию Западной Сибири холодного арктического циклона, который принесет в Новосибирск дожди и грозы.

Однако с четверга, 8 июля, температура будет постепенно подниматься. В выходные ожидается потепление до +24…+27 градусов, а ночью +13…+18.