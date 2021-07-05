Финансовая грамотность: что это и как научиться?

Ответ на этот вопрос донельзя прост, многие люди попросту «не умеют тратить деньги». Тогда на помощь и приходит такой термин, как финансовая грамотность, которая представляет собой общую сумму знаний, умений и установок в области финансового поведения человека, навыки и знания финансов, способствующих повышению достатка и улучшению качества жизни. Разберемся, как сделать вашу жизнь лучше, на ресурсе Амир Капитал.

Финансовая грамотность. Как научиться?

Прежде всего, займитесь изучением своих доходов и расходов. Возможно, от каких-то трат вы сможете запросто отказаться. Посчитайте, сколько денежных средств вам это сэкономило. Копите, вместе с тем не держите деньги мертвым грузом. Разумное инвестирование поспособствует вашей финансовой уверенности. Задумайтесь о приобретении активов, облигаций, банковских вкладов. Экономия может быть удобной! В 21 веке существует множество электронных программ, которые позволят отслеживать свои доходы и расходы. Рекомендуем приложение «финансовая бухгалтерия», ресурс отлично подходит для анализа своих экономических операций. Со вниманием относитесь к кредитам. Берите их умеренно, живите соразмерно вашему реальному уровню заработка, при первой возможности возвращайте долги.

Основы финансовой грамотности

Рассмотрим основные правила финансовой грамотности:

Тратьте меньше, чем зарабатываете. Откладывайте 10% от своего ежемесячного дохода. Отдавайте предпочтение базовым потребностям. К примеру, гораздо предпочтительнее сначала приобрести себе квартиру, чем потратить все сбережения на дорогостоящий отпуск. Планируйте свои расходы. Не поддавайтесь спонтанным покупкам, каждый месяц планируйте и составляйте свой бюджет Создавайте источники пассивного дохода. Диверсифицируйте риски. Застрахуйте свои накопления. Храните деньги в разных банках, валютах, ценных бумагах. Учитывайте не только стоимость вещи, но и расходы на ее содержание. К примеру, покупаю автомобиль учитывайте и то, сколько вам придется потратить на его обслуживание.

Почему настолько важно уметь распоряжаться своими деньгами?

Грамотное управление деньгами – крайне важное умение в современном мире. Даже благодаря следованию простейшим советам ваша жизнь станет намного проще, а материальный достаток выше. Вам больше не придется вечно расплачиваться по кредитам, вы будете уверены в завтрашнем дне, покупка необходимой вещи не обернется необходимость взятия займа. Все это позволит вам стать намного спокойнее, а будущее будет казаться не таким туманным. Следует понимать, учение – процесс бесконечный. Не останавливайтесь на достигнутом результате, продолжайте развиваться. Так, некогда неразрешимые проблемы, станут для вас давно минувшей заботой. Учитесь жить лучше вместе с Амир Капитал.