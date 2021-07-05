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Финансовая грамотность: что это и как научиться?

  • 05/07/2021, 15:09
Нередка возникает весьма парадоксальная ситуация: при высоком уровне дохода человек никак не повышает свой уровень жизни, напротив, степень его благосостояния будто бы не соответствует количеству получаемых им средств. Почему это происходит?

Ответ на этот вопрос донельзя прост, многие люди попросту «не умеют тратить деньги». Тогда на помощь и приходит такой термин, как финансовая грамотность, которая представляет собой общую сумму знаний, умений и установок в области финансового поведения человека, навыки и знания финансов, способствующих повышению достатка и улучшению качества жизни. Разберемся, как сделать вашу жизнь лучше, на ресурсе Амир Капитал.

Финансовая грамотность. Как научиться?

Прежде всего, займитесь изучением своих доходов и расходов. Возможно, от каких-то трат вы сможете запросто отказаться. Посчитайте, сколько денежных средств вам это сэкономило. Копите, вместе с тем не держите деньги мертвым грузом. Разумное инвестирование поспособствует вашей финансовой уверенности. Задумайтесь о приобретении активов, облигаций, банковских вкладов.  Экономия может быть удобной! В 21 веке существует множество электронных программ, которые позволят отслеживать свои доходы и расходы. Рекомендуем приложение «финансовая бухгалтерия», ресурс отлично подходит для анализа своих экономических операций.  Со вниманием относитесь к кредитам. Берите их умеренно, живите соразмерно вашему реальному уровню заработка, при первой возможности возвращайте долги.

Основы финансовой грамотности

Рассмотрим основные правила финансовой грамотности:

  1. Тратьте меньше, чем зарабатываете. Откладывайте 10% от своего ежемесячного дохода.
  2. Отдавайте предпочтение базовым потребностям. К примеру, гораздо предпочтительнее сначала приобрести себе квартиру, чем потратить все сбережения на дорогостоящий отпуск.
  3. Планируйте свои расходы. Не поддавайтесь спонтанным покупкам, каждый месяц планируйте и составляйте свой бюджет
  4. Создавайте источники пассивного дохода.
  5. Диверсифицируйте риски. Застрахуйте свои накопления. Храните деньги в разных банках, валютах, ценных бумагах.
  6. Учитывайте не только стоимость вещи, но и расходы на ее содержание. К примеру, покупаю автомобиль учитывайте и то, сколько вам придется потратить на его обслуживание.

Почему настолько важно уметь распоряжаться своими деньгами?

Грамотное управление деньгами – крайне важное умение в современном мире. Даже благодаря следованию простейшим советам ваша жизнь станет намного проще, а материальный достаток выше. Вам больше не придется вечно расплачиваться по кредитам, вы будете уверены в завтрашнем дне, покупка необходимой вещи не обернется необходимость взятия займа. Все это позволит вам стать намного спокойнее, а будущее будет казаться не таким туманным. Следует понимать, учение – процесс бесконечный. Не останавливайтесь на достигнутом результате, продолжайте развиваться. Так, некогда неразрешимые проблемы, станут для вас давно минувшей заботой. Учитесь жить лучше вместе с Амир Капитал.

Фото предоставлено рекламодателем

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансовая грамотность


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