Автобус №13 изменит свой маршрут с 1 сентября в Новосибирске

С 1 сентября изменится схема движения автобусного маршрута № 13 «Автопорт «Калининский» — Ключ-Камышенское плато». Это связано с изменением схемы движения маршрутного такси № 8. Об этом сообщает мэрия Новосибирской области.

В связи с изменениями путь автобуса продлен с улицы Мясниковой до Красного проспекта.

— Из схемы исключат заезд на остановочный пункт «Автопорт «Калининский», — говорится в сообщении.

Напомним, что 16 августа в Новосибирске маршрутное такси №8 стало тоже курсировать по новой схеме движения.

Маршрутка будет ездить на левый берег через аквапарк и до микрорайона Ясный Берег без заезда на железнодорожный вокзал.

Ранее редакция сообщала о том, что схема движения маршрутки №24 изменилась с 16 августа в Новосибирске.