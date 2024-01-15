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Пятые сутки в Новосибирске устраняют последствия коммунальной аварии

  • 15/01/2024, 11:28
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С коммунальной аварий в левобережье не может справиться Новосибирск
До сих пор полностью не решен вопрос с теплоснабжением 260 домов.

Новосибирские коммунальные службы не могут справиться с аварией на теплотрассе в левобережье города, которая произошла ночью 11 января. Несмотря на то, что дефект на теплотрассе удалось починить достаточно быстро, жители некоторых домов в Кировском и Ленинском районах замерзают в своих квартирах.

По данным минЖКХ и энергетики регионального правительства, на момент аварии, в Ленинском и Кировском районах Новосибирска под отключение теплоснабжения попали 2182 многоквартирных дома.

— Дефекты устранены в тот же день. С данного периода осуществляется настройка теплосетей домов. Сегодня не полностью завершена работа по регулировке внутренних систем домов. В работе 260 заявок, — доложил он на оперативном совещании в Правительстве региона.

И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов уточнил, что на сегодняшний день наиболее критическая ситуация складывается в Ленинском районе. К перезапуску систем отопления привлечены дополнительные 10 бригад. В Кировском районе — 4 дополнительные бригады.

— Планируем до конца 15 числа максимальное количество заявок снять. Есть проблема завоздушивания системы.  Приходится перезапускать систему, работа на контроле, — доложил он губернатору.

Новосибирцы до сих пор оставляют сообщения об отсутствии тепла в телеграм-канале «Сибирской генерирующей компании».

— Здравствуйте! Я многодетная мама, нахожусь в декрете, младшему нет и 2х лет. Мы замерзаем в нашей квартире 25 по ул Котовского 12/1. Спим в одежде, ходим в шапках. Все батареи ледяные, кроме одной комнаты. Большую квартиру не реально прогреть обогревателями. У нас 4х комнатная. Спим в одной комнате, — пишет жительница дома на ул. Котовского.

У журналиста Infopro54, проживающего на ул. 9-Гвардейской дивизии,3 тоже до сих пор остаются холодными две батареи из пяти. Систему несколько раз пытались перезапустить, но безуспешно.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал 15 января полностью устранить все последствия аварии, а до конца недели завершить расследование по установлению причин аварии и ходу ее устранения.

— Почему при достаточно локальном, хоть и крупном прорыве на сетях, пострадало два крупных района города? Такого не должно быть. Нужно разобраться, в чем причина. Критичный недостаток системы теплоснабжения или неправильные действия персонала в ходе инцидента? Почему в городе не сработал режим ЧС? Вы его объявил, но ни УК, ни администрация города не смогли мобилизовать достаточное количество людей для устранения последствий, — спросил глава региона с подчиненных.

Он добавил, что всем пострадавшим жителям города должен быть выполнен перерасчет за отопление и горячую воду.

— Всем людям сделать перерасчеты за отопление и горячую воду за период устранения аварии. Чтобы не было препирательств между УК и СГК. Пусть они между собой разбираются, кто кому должен. Людям сделать перерасчеты без лишней переписки, — отметил Травников.

Ранее редакция сообщала, что более 2300 раз за сутки пожаловались на отсутствие тепла жители Новосибирска.

Фото: freepik.com, freepik

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : теплоснабжение СГК Новосибирск без тепла авария


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