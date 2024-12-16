Названа предварительная причина крупного пожара на складе в Новосибирске

В ГУ МЧС по Новосибирской области назвали предварительную причину пожара на складе в Кировском районе Новосибирска.

Как сообщил начальник регионального МЧС Виктор Орлов, возгорание, вероятно, произошло из-за аварийного режима работы электрической сети.

— Работы по разбору и проливке конструкций в производственно-складском здании продолжаются, — рассказал Орлов.

Напомним, что 12 декабря, поздно вечером, на складе, где хранились пластиковые изделия и другие товары, вспыхнул огонь. Пламя охватило площадь в 5 тысяч квадратных метров. В результате частично обрушилась крыша здания. Огонь тушили около 100 сотрудников МЧС, было задействовано 38 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Ранее редакция сообщала о том, что три человека погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.