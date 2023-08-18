Застройщик опроверг слова мэра Новосибирска о сносе долгостроя на улице Связистов

Сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о старте работ по демонтажу долгостроя на улице Связистов, 13/1, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил:

— Сноса не будет. Привлечены новые инвесторы, которые завершат строительство. Возможно, они меняют проект, но в целом это будет ЖК, так как назначение земельного участка — под жилищное строительство.

— По адресу улица Связистов, 13/1 ведутся работы по очистке строительной площадки. На месте старого долгостроя ГК «СОЮЗ» реализует собственный проект, подробная информация о котором будет размещена позже на официальном сайте компании, — рассказали редакции Infopro54 в пресс-службе ГК «СОЮЗ».

Редакция Infopro54 связалась с застройщиком, который работает на этой площадке. В компании сообщили, что здание все-таки будет демонтировано полностью.

В компании уточнили, что работа с проектом ведется по федеральной программе «Передача жилых помещений в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства».

— До начала работ на площадке застройщиком была проведена работа со всеми обманутыми дольщиками, подписаны документы о предоставлении жилой площади в рамках ранее заключенных договоров, — подчеркнули в компании.

Напомним, в апреле 2022 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о реализации масштабного инвестиционного проекта на улице Связистов, 13/1. Речь идет о долгострое, возведение которого стартовало в 2006 году. Застройщиком выступала компания ЗАО «СУМЕТ», она планировала возвести дом в 16 этажей. Стройка замерла на уровне пятого этажа.

— Более 300 дольщиков своих квартир в долгострое так и не дождались. Достраивать объект нецелесообразно — его готовность всего 10%, поэтому принято решение о выкупе долей у граждан, а также предоставлении им жилых помещений в рамках масштабных инвестиционных проектов, — сообщал в марте 2022 года министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. — Один МИП, инициатор которого — ООО СК «ВИРА-Строй», позволит привлечь на эти цели 41 млн рублей, второй — с ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» — еще 175 млн рублей. Таким образом будут решены проблемы 314 дольщиков.

В рамках МИПа инициатор проекта ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» также обязывался передать обманутым дольщикам 2,5 тысячи кв. м жилых помещений. Застройщик при этом без торгов получал участок для строительства многоквартирных домов по улице Тюленина в Калининском районе Новосибирска.

ООО «СЗ «Союз-Инвест» зарегистрировано в Новосибирске, входит в ГК «Союз» (Барнаул). Директор компании — Александр Романюк. На сайте группы отмечается, что она возводит жилье в Барнауле, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Иркутске.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области в июле снизился ввод жилья.