Двухэтажную чайхану на месте взорвавшейся заправки построили в Новосибирске

На Гусинобродском шоссе, рядом с местом, где в 2021-м сгорела АГЗС, возвели впечатляющий дворец-ресторан. Здание украшено колоннами, лепниной, балясинами и большими окнами.

— Специалисты государственного строительного надзора Новосибирской области провели итоговую проверку соответствия выполненных работ требованиям проектной документации здания ресторана на Гусинобродском шоссе, — говорится в сообщении Стройнадзора Новосибирской области.

Мэрия выдала разрешение на строительство ресторана площадью 2,1 тысячи квадратных метров и высотой 11 метров предпринимателям Джамалу и Фато Калашян 12 июля 2022 года. Согласно данным из открытых источников, они являются учредителями нескольких компаний, занимающихся строительством жилых и нежилых зданий.

Здание общей площадью 2 171 квадратный метр и высотой 11 метров успешно прошло итоговую проверку, подтвердив соответствие проектной документации.

Проект ресторана создали в мастерской «АРиСТ+».

Эта команда известна такими проектами, как многофункциональный комплекс «Сан Сити» на площади Маркса, торговый центр «Апельсин» на привокзальной площади и городской теннисный центр на Мочищенском шоссе.

Напомним, что 14 июня 2021 года в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. В результате пострадали 35 человек, 17 из них были госпитализированы. Из-за случившегося движение на Гусинобродском шоссе было временно перекрыто.

Ранее редакция сообщала о том, что стройнадзор проверил строительство спорткомплекса со скалодромом в Новосибирске. Объект возводится на улице Ватутина.