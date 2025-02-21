Нелегального торговца бензином осудили в Новосибирске

С января по август 2023 года сибиряк незаконно осуществлял продажу бензина из специально оборудованного автомобиля, нарушая требования безопасности для жизни и здоровья потребителей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе его проверки были выявлены различные нарушения, включая требования пожарной безопасности.

В августе 2023 года силовики провели очередной рейд по пресечению нелегальной торговли. Один из участников пытался скрыться от полицейских на машине, но, двигаясь задним ходом, сбил сотрудника.

Суд приговорил нарушителя к одному году и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Однако, учитывая, что он уже провёл год под стражей и под домашним арестом, его освободили от наказания.

Напомним, жители города неоднократно жаловались в администрацию и в полицию на нелегальных заправщиков в Плющихинском жилмассиве. Рейды правоохранителей исправляли ситуацию ровно на полчаса. После отъезда сотрудников на прибыльном месте снова появлялись наливайки.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область на четвертом месте в топ-регионов с самым дешёвым бензином. Цена на топливо в регионе за 2024 год выросла менее чем на 10%.