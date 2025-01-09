Шесть новых трамваев готовят к выходу на маршруты в Новосибирске

В рамках заключённого в прошлом году контракта из Минска в Новосибирск доставлены 19 трамвайных кузовов модели Т701. Ещё один кузов находится в пути.

Эти кузова будут использованы для обновления трамвайного парка на российско-белорусском предприятии «БКМ Сибирь». На имеющуюся ходовую часть установят новые кузова, что позволит провести модернизацию по значительно более низкой цене, чем рыночная, — примерно в полтора-два раза.

— На данный момент модернизировано и передано «Горэлектротранспорту» 14 трамваев. Восемь из них уже введены в эксплуатацию, а шесть проходят пусконаладочные работы, — говорится в сообщении Максима Кудрявцева, мэра Новосибирска.

Напоминаем, что стоимость строительства одного километра трамвайной линии в рамках проекта по расширению трамвайной сети до жилых массивов Родники и Снегири в Новосибирске оценивается в сумму от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей.

Эта сумма не включает расходы на искусственные сооружения и освобождение земли. Протяженность однопутной линии составит около 9,4 километра.

Ранее редакция сообщала о том, что вопрос о продлении железнодорожной ветки до ОбьГЭС отложили до 2030 года. Комиссия по предложениям в генплан города не стала рассматривать этот вопрос.