Ferrari Purosangue продают за 89 миллионов рублей в Новосибирске

На одном из популярных сайтов объявлений в Новосибирске появилось весьма заманчивое предложение: автомобиль Ferrari Purosangue 2024 года выпуска предлагают купить за 89 миллионов рублей.

— Данный aвтoмобиль бeз пробегa по РФ, и вы будете первым владельцем в новом ЭПТС, — отмечает владелец автомобиля в описании.

Судя по фото, речь идет о базовом варианте серого Ferrari Purosangue. Этот автомобиль обладает полным приводом, роботизированной коробкой передач и двигателем объемом 6,5 литра. Продавец заверяет, что в стоимость включены все расходы на логистику и таможенное оформление машины.

Напомним, самым дорогим, купленным с начала 2024 года в Новосибирске люксовым автомобилем стал Rolls-Royce Cullinan. Несмотря на то, что новый владелиц приобрел раритет с рук, его стоимость составила 57,5 млн руб. На втором месте по стоимости оказался Rolls-Royce Wraith, приобретенный за 45 млн руб. Замкнул тройку лидеров Mercedes G Klasse AMG, который обошелся своему новому владельцу в 38,5 млн руб. Об этом Infopro54 рассказали в пресс-службе Авто.ру.

Среди новых моделей наиболее дорогостоящими стали Porsche 911 за 79 млн руб., Porsche Cayenne за 41,5 млн руб. и Land Rover Range Rover за 29,9 млн руб.

Ранее редакция сообщала о том, что самые популярные у автоугонщиков машины в 2024-м году назвали в Новосибирске.