Шесть школ Новосибирской области закрыли на карантин

Шесть школ в Новосибирской области полностью прекратили свою работу в связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

— Шесть школ полностью приостановили свою деятельность по санитарно-эпидемиологическим показаниям, детских садов, полностью приостановивших свою деятельность, нет, — отметила Мария Жафярова, министр образования региона, на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Елены Аксёновой, в области наблюдается повышенный уровень заболеваемости ОРВИ. Однако, в сравнении с предыдущей неделей, роста заболеваемости не зафиксировано, а случаев гриппа не зарегистрировано.

Ранее редакция сообщала о том, что школы Искитима перевели на дистант из-за пневмонии.