Новосибирцам объяснили, как не сорвать отпуск из-за бензина

Внезапные перебои с топливом могут нарушить даже самые продуманные планы на отпуск. Однако эта ситуация не должна становиться причиной для паники и поводом отказываться от заслуженного отдыха. По словам декана факультета психологии НГПУ, кандидата психологических наук Ольги Андронниковой, главное в этой ситуации – изменить к ней отношение и, сохраняя спокойствие, продумать другие варианты отдыха.

— Чувство раздражения и ощущение утраты контроля совершенно нормальны в этой ситуации, потому что внешняя среда, например, отсутствие топлива, ломает планы, и мозг очень часто впадает в ступор, пытаясь осознать новую реальность. Важно, какие здесь могут быть алгоритмы, чтобы разложить эмоции «по полочкам». Думая об отпуске, мы представляем себе смену обстановки, а маршрут отдыха – это всего лишь инструмент. И здесь важно не отменять отдых совсем, а просто менять путь его достижения, — отмечает психолог.

Если поездка отменяется из-за проблем с бензином, то высвободившееся время можно потратить на то, на что его всегда не хватало – побыть дома, поспать, почитать книги, куда-то сходить пешком. Или же перестроить маршрут поездки так, чтобы бензина точно на нее хватило. Но главное – этот план надо зафиксировать на бумаге, потому что это хорошо успокаивает мозг.

— Если говорить языком психологии, то в подобной ситуации возникает конфликт между «Я реальное» и «Я идеальное», что приводит к фрустрации. Истинное принятие ситуации заключается в том, что мы не прекращаем бороться с реальностью, а, удерживая в голове старый план, переводим мозг из режима «опасность» в режим «решение», которое включает префронтальную зону коры головного мозга. Кроме того, чем сильнее мы цепляемся за ожидания, тем болезненнее будет удар в случае нарушения планов, и здесь принять ситуацию помогает метод мысленного дистанцирования. Представьте, что в такой ситуации оказались ваши близкие или знакомые и что вы им скажете. Наверное, вы скажете, что поездка не главное, самое главное – это здоровье. Согласно австрийскому психологу Виктору Франклу, даже в ограниченных обстоятельствах всегда есть свобода выбора отношения к возникшей ситуации, поэтому подобные психологические проблемы вполне решаемы, — сказала Ольга Андронникова.

Ранее редакция сообщала, что на новосибирских АЗС заметили колебания цен и кратковременное появление топлива.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ