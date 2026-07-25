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Общество

Новосибирцам объяснили, как не сорвать отпуск из-за бензина

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Психологическая техника помогает сохранить отдых даже при пустых колонках на заправках

Внезапные перебои с топливом могут нарушить даже самые продуманные планы на отпуск. Однако эта ситуация не должна становиться причиной для паники и поводом отказываться от заслуженного отдыха. По словам декана факультета психологии НГПУ, кандидата психологических наук Ольги Андронниковой,  главное в этой ситуации – изменить к ней отношение и, сохраняя спокойствие, продумать другие варианты отдыха. 

— Чувство раздражения и ощущение утраты контроля совершенно нормальны в этой ситуации, потому что внешняя среда, например, отсутствие топлива, ломает планы, и мозг очень часто впадает в ступор, пытаясь осознать новую реальность. Важно, какие здесь могут быть алгоритмы, чтобы разложить эмоции «по полочкам». Думая об отпуске, мы представляем себе смену обстановки, а маршрут отдыха – это всего лишь инструмент. И здесь важно не отменять отдых совсем, а просто менять путь его достижения, — отмечает психолог.

Если поездка отменяется из-за проблем с бензином, то высвободившееся время можно потратить на то, на что его всегда не хватало – побыть дома, поспать, почитать книги, куда-то сходить пешком. Или же перестроить маршрут поездки так, чтобы бензина точно на нее хватило. Но главное – этот план надо зафиксировать на бумаге, потому что это хорошо успокаивает мозг.

— Если говорить языком психологии, то в подобной ситуации возникает конфликт между «Я реальное» и «Я идеальное», что приводит к фрустрации. Истинное принятие ситуации заключается в том, что мы не прекращаем бороться с реальностью, а, удерживая в голове старый план, переводим мозг из режима «опасность» в режим «решение», которое включает префронтальную зону коры головного мозга. Кроме того, чем сильнее мы цепляемся за ожидания, тем болезненнее будет удар в случае нарушения планов, и здесь принять ситуацию помогает метод мысленного дистанцирования. Представьте, что в такой ситуации оказались ваши близкие или знакомые и что вы им скажете. Наверное, вы скажете, что поездка не главное, самое главное – это здоровье. Согласно австрийскому психологу Виктору Франклу, даже в ограниченных обстоятельствах всегда есть свобода выбора отношения к возникшей ситуации, поэтому подобные психологические проблемы вполне решаемы, — сказала Ольга Андронникова.

Ранее редакция сообщала, что на новосибирских АЗС заметили колебания цен и кратковременное появление топлива.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : топливный кризис советы эксперта психология отпуск бензин

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Автор: Оксана Мочалова

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По количеству резюме с готовностью к вахте Новосибирская область занимает третье место в Сибири (15%), уступая Иркутской области (20%) и Красноярскому краю (19%). Однако именно новосибирцы демонстрируют самый высокий темп роста интереса к такому формату работы.

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Пенсионный разрыв между регионами превысил 23 тысячи

Разрыв между самой богатой и самой бедной пенсией в России достиг 23 380 рублей. Жители Чукотки получают в среднем 42 270 рублей, тогда как пенсионеры Дагестана — лишь 18 890. На этом фоне показатели Новосибирской области выглядят среднестатистическими. По данным Росстата, средний размер назначенной пенсии в регионе в первом квартале 2026 года составил 24 797 рублей. Это почти на 500 рублей меньше, чем в среднем по стране (25 264 рубля), и на 465 рублей ниже среднего показателя по Сибирскому федеральному округу (25 262 рубля).

В региональном отделении Социального фонда не разглашают актуальные данные о максимальных пенсиях. Однако ранее представители ведомства называли категорию граждан, чьи выплаты были самыми высокими в Новосибирской области. Это бывшие работники летно-испытательного состава. В 2021 году их пенсии достигали около 100 тысяч рублей. С учетом прошедших индексаций сегодня эта цифра, вероятно, еще выше, но точных данных в открытых источниках нет.

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Студенты сделали аудиогид по основанному в 18 веке новосибирскому селу Федосиха

Автор: Мария Гарифуллина

В селе Федосиха Коченёвского района завершилась студенческая экспедиция «Большая история маленьких сел Сибири». Участники проекта «Открываем Россию заново» — 15 студентов из семи городов России — за 11 дней разработали пеший аудиомаршрут по селу, основанному в 18 веке.

Теперь гости села и те, кто только планирует поездку, могут отправиться в путешествие продолжительностью около часа — аудиогид доступен в приложении IZI Travel. Студенты записали множество историй из жизни Федосихи.

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Мэрия Новосибирска не будет сажать деревья взамен вырубленных на улице Кирова

Автор: Мария Гарифуллина

По обеим сторонам улицы Кирова в Октябрьском районе в июне текущего года срубили тополя. Снос деревьев проводился на участке от улицы Бориса Богаткова до улицы Гурьевской. Местные жители раскритиковали решение о вырубке и назвали улицу «облысевшей». Infopro54 получил от мэрии ответ на вопрос о планах по высадкам деревьев или кустарников на данном участке.

— Снос деревьев по ул. Кирова на участке от ул. Бориса Богаткова до ул. Гурьевской проводился силами администрации Октябрьского района на основании разрешения, оформленного в Управлении по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска. Посадка новых зеленых насаждений на данном участке силами Управления не планируется, — говорится в ответе мэрии Новосибирска.

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Новосибирская область вошла в топ‑5 регионов по ДТП с иностранцами

Автор: Артем Рязанов

В первом полугодии 2026 года ГИБДД зарегистрировала 1705 ДТП с участием водителей-иностранцев. Большинство из них — 93,7% — совершили граждане стран СНГ. Этот показатель снизился на 18,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Больше всего аварий с иностранцами произошло в Центральном федеральном округе — 662 случая (38,8% от общего числа). Далее следуют:

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Совет Федерации одобрил изменения в законодательстве, которые существенно ужесточают правила пребывания иностранных граждан в России. Новый закон расширяет список проступков, за которые мигрантов могут не только оштрафовать, но и выслать из страны. Если раньше выдворение грозило за 22 вида нарушений, то теперь этот перечень увеличился более чем в два раза и насчитывает 45 пунктов.

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