В Новосибирске растет предложение по онлайн-бронированию посуточного жилья

За счет роста интереса туристов к Новосибирской области за 6 месяцев 2022 года индустрия гостеприимства заработала столько же, сколько за весь 2021 год. Спросом пользуются не только гостиницы, но и арендные квартиры. Неудивительно, что развитие туризма простимулировало более активное продвижение отечественных сервисов онлайн-бронирования посуточного жилья.
С помощью таких сервисов можно самостоятельно подобрать нужную вам квартиру в том месте, где вы планируете отдохнуть, погулять с друзьями по городу, где находятся интересующие вас театры и рестораны. Либо, если вы приехали в командировку или на учебу, подобрать оптимальный вариант, чтобы не тратить время на дорогу.
Ссобственникам жилья или управляющим онлайн-бронирование интересно тем, что они получают возможность для сдачи квартиры в аренду. Одним из вариантов онлайн-бронирования посуточного жилья в Новосибирске является сервис «Авито Недвижимость». Он доступен для объявлений, которые размещаются на платформе со значками «Квартира проверена» и «Безопасная бронь».
Все объекты проходят проверку:
— видеоподтверждение на соответствие адреса,
— соответствие оснащения и состояния объекта фотографиям и описанию,
— на достоверность документов арендодателя,
— факты наличия жалоб гостей.
Отзывы гостей теперь отражаются в карточках конкретных квартир, а не в аккаунте хозяина. Также добавлен рейтинг — среднее арифметическое оценок гостей. Эти нововведения позволяют аудитории читать релевантную обратную связь и помогают ориентироваться при выборе подходящего объекта.
|Параметр
|Для гостей
|Для собственников или управляющих жилья
|Сроки
|● ответ на заявку о бронировании приходит в течение 12 часов после создания, можно делать бронь в вечернее и ночное время;
● оплата происходит в течение 1 часа после получения ответа.
|● собственник рассматривает и подтверждает бронирование в течение 12 часов;
● арендодатель получает вознаграждение за вычетом комиссии на следующий день после заезда гостя.
|Стоимость
|● сама заявка — бесплатна, оплата только после подтверждения хозяином;
● сумма оплаты проживания останется такой же, как в момент подачи заявки.
Сумма оплаты = стоимость проживания за сутки * количество дней бронирования.
|● комиссия составляет 15% от суммы бронирования.
|Возврат/отмена
|● период бесплатной отмены для гостя устанавливает арендодатель (от 1 до 7 дней).
|● возможность настроить период бесплатной отмены для гостя (от 1 до 7 дней).
|Безопасность
|● денежные средства собственнику поступают только на следующий день после заселения гостя;
● в случае форс-мажора гостю оказывается помощь в поиске альтернативных вариантов заселения на выбранные даты;
● средства возвращаются гостю, если возникнут какие-либо проблемы на стороне хозяина.
|● возможность получения предоплаты в случае форс-мажора;
● страхование жилья на сумму до 75 тысяч рублей на период действия бронирования.
|Техническая поддержка
|● отдельная линия технической помощи — голосовая поддержка 24/7;
● гость может посмотреть детали бронирования в чате.
|● отдельная линия технической помощи — голосовая поддержка 24/7.
Напомним, что с июня сервис тестировался в пяти городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге.
— На наш взгляд, краткосрочная аренда жилья может стать главным способом размещения в поездках по России, в том числе способствовать развитию внутреннего туризма, — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости».
Фото pixabay.com
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