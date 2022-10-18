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В Новосибирске растет предложение по онлайн-бронированию посуточного жилья

  • 18/10/2022, 09:57
недвижимость аренда жилья
Этот процесс стимулирует увеличение турпотока в регион.

За счет роста интереса туристов к Новосибирской области за 6 месяцев 2022 года индустрия гостеприимства заработала столько же,  сколько за весь 2021 год. Спросом пользуются не только гостиницы, но и арендные квартиры. Неудивительно, что развитие туризма простимулировало более активное продвижение отечественных сервисов онлайн-бронирования посуточного жилья.

С помощью таких сервисов можно самостоятельно подобрать нужную вам квартиру в том месте, где вы планируете отдохнуть, погулять с друзьями по городу, где находятся интересующие вас театры и рестораны. Либо, если вы приехали в командировку или на учебу, подобрать оптимальный вариант, чтобы не тратить время на дорогу.

Ссобственникам жилья или управляющим онлайн-бронирование интересно тем, что они получают возможность для сдачи квартиры в аренду. Одним из вариантов онлайн-бронирования посуточного жилья в Новосибирске является сервис «Авито Недвижимость». Он доступен для объявлений, которые размещаются на платформе со значками «Квартира проверена» и «Безопасная бронь».

Все объекты проходят проверку:

— видеоподтверждение на соответствие адреса,

— соответствие оснащения и состояния объекта фотографиям и описанию,

— на достоверность документов арендодателя,

— факты наличия жалоб гостей.

Отзывы гостей теперь отражаются в карточках конкретных квартир, а не в аккаунте хозяина. Также добавлен рейтинг — среднее арифметическое оценок гостей. Эти нововведения позволяют аудитории читать релевантную обратную связь и помогают ориентироваться при выборе подходящего объекта.

Преимущества онлайн-бронирования для арендаторов и арендодателей

Параметр Для гостей Для собственников или управляющих жилья
Сроки ● ответ на заявку о бронировании приходит в течение 12 часов после создания, можно делать бронь в вечернее и ночное время;

● оплата происходит в течение 1 часа после получения ответа.

 ● собственник рассматривает и подтверждает бронирование в течение 12 часов;

● арендодатель получает вознаграждение за вычетом комиссии на следующий день после заезда гостя.
Стоимость ● сама заявка — бесплатна, оплата только после подтверждения хозяином;

● сумма оплаты проживания останется такой же, как в момент подачи заявки.

Сумма оплаты = стоимость проживания за сутки * количество дней бронирования.

 ● комиссия составляет 15% от суммы бронирования.
Возврат/отмена ● период бесплатной отмены для гостя устанавливает арендодатель (от 1 до 7 дней). ●   возможность настроить период бесплатной отмены для гостя (от 1 до 7 дней).
Безопасность ● денежные средства собственнику поступают только на следующий день после заселения гостя;

● в случае форс-мажора гостю оказывается помощь в поиске альтернативных вариантов заселения на выбранные даты;

● средства возвращаются гостю, если возникнут какие-либо проблемы на стороне хозяина.

 ● возможность получения предоплаты в случае форс-мажора;

● страхование жилья на сумму до 75 тысяч рублей на период действия бронирования.
Техническая поддержка ● отдельная линия технической помощи — голосовая поддержка 24/7;

● гость может посмотреть детали бронирования в чате.

 ● отдельная линия технической помощи — голосовая поддержка 24/7.

Напомним, что с июня сервис тестировался в пяти городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге.

— На наш взгляд, краткосрочная аренда жилья может стать главным способом размещения в поездках по России, в том числе способствовать развитию внутреннего туризма, — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Фото pixabay.com

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость аренда жилья Авито


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