В Новосибирске растет предложение по онлайн-бронированию посуточного жилья

За счет роста интереса туристов к Новосибирской области за 6 месяцев 2022 года индустрия гостеприимства заработала столько же, сколько за весь 2021 год. Спросом пользуются не только гостиницы, но и арендные квартиры. Неудивительно, что развитие туризма простимулировало более активное продвижение отечественных сервисов онлайн-бронирования посуточного жилья.

С помощью таких сервисов можно самостоятельно подобрать нужную вам квартиру в том месте, где вы планируете отдохнуть, погулять с друзьями по городу, где находятся интересующие вас театры и рестораны. Либо, если вы приехали в командировку или на учебу, подобрать оптимальный вариант, чтобы не тратить время на дорогу.

Ссобственникам жилья или управляющим онлайн-бронирование интересно тем, что они получают возможность для сдачи квартиры в аренду. Одним из вариантов онлайн-бронирования посуточного жилья в Новосибирске является сервис «Авито Недвижимость». Он доступен для объявлений, которые размещаются на платформе со значками «Квартира проверена» и «Безопасная бронь».

Все объекты проходят проверку:

— видеоподтверждение на соответствие адреса,

— соответствие оснащения и состояния объекта фотографиям и описанию,

— на достоверность документов арендодателя,

— факты наличия жалоб гостей.

Отзывы гостей теперь отражаются в карточках конкретных квартир, а не в аккаунте хозяина. Также добавлен рейтинг — среднее арифметическое оценок гостей. Эти нововведения позволяют аудитории читать релевантную обратную связь и помогают ориентироваться при выборе подходящего объекта.

Преимущества онлайн-бронирования для арендаторов и арендодателей

Параметр Для гостей Для собственников или управляющих жилья Сроки ● ответ на заявку о бронировании приходит в течение 12 часов после создания, можно делать бронь в вечернее и ночное время; ● оплата происходит в течение 1 часа после получения ответа. ● собственник рассматривает и подтверждает бронирование в течение 12 часов; ● арендодатель получает вознаграждение за вычетом комиссии на следующий день после заезда гостя. Стоимость ● сама заявка — бесплатна, оплата только после подтверждения хозяином; ● сумма оплаты проживания останется такой же, как в момент подачи заявки. Сумма оплаты = стоимость проживания за сутки * количество дней бронирования. ● комиссия составляет 15% от суммы бронирования. Возврат/отмена ● период бесплатной отмены для гостя устанавливает арендодатель (от 1 до 7 дней). ● возможность настроить период бесплатной отмены для гостя (от 1 до 7 дней). Безопасность ● денежные средства собственнику поступают только на следующий день после заселения гостя; ● в случае форс-мажора гостю оказывается помощь в поиске альтернативных вариантов заселения на выбранные даты; ● средства возвращаются гостю, если возникнут какие-либо проблемы на стороне хозяина. ● возможность получения предоплаты в случае форс-мажора; ● страхование жилья на сумму до 75 тысяч рублей на период действия бронирования. Техническая поддержка ● отдельная линия технической помощи — голосовая поддержка 24/7; ● гость может посмотреть детали бронирования в чате. ● отдельная линия технической помощи — голосовая поддержка 24/7.

Напомним, что с июня сервис тестировался в пяти городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге.

— На наш взгляд, краткосрочная аренда жилья может стать главным способом размещения в поездках по России, в том числе способствовать развитию внутреннего туризма, — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости».

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